大陸 大陸焦點 特派現場

帥炸尖叫之夜！劉宇寧《書卷一夢》熱度值破7億　與李一桐合體走紅毯

記者任以芳／綜合報導

2025 愛奇藝尖叫之夜於今晚（6）日在澳門登場，大陸超百位影視、綜藝、音樂領域的明星藝人及行業嘉賓齊聚。其中，大陸知名歌手演員劉宇寧憑藉《書卷一夢》南珩角色，熱度衝破7億，成為愛奇藝「唯一」歷史最高熱度值，稍早他與搭擋李一桐走紅毯，戴上墨鏡與長外套西裝出場，帥炸全場。

走過11年頭，2025愛奇藝尖叫之夜今6日在澳門登場，大陸超過百位影視、綜藝與音樂領域的藝人齊聚。其中，人氣歌手與演員劉宇寧確定現身澳門銀河綜藝館，引發粉絲熱烈關注。

▲▼ 劉宇寧、李一桐 。（圖／翻攝 2025年愛奇藝尖叫之夜）

▲ 劉宇寧、李一桐演出《書卷一夢》兩人再度合體走紅毯  。（圖／翻攝 2025年愛奇藝尖叫之夜）

稍早大約五點出頭，劉宇寧與《書卷一夢》搭擋李一桐走紅毯，引起現場粉絲尖叫。李一桐一身白色禮服，展現好身材；劉宇寧戴上酷炫墨鏡，深色西裝搭配超顯眼紫色褲裝，帥炸全場。

由於《書卷一夢》太多經典橋段，在劇中，李一桐飾演穿越者宋小魚，有一句魔性台詞受到廣泛關注，因為聲線酷似《哪吒之魔童降世》里的哪吒，因此被網友稱為「魔桐降世」。

主持人也在現場請李一桐還原這段台詞，儘管嗓子不太舒服，李一桐也為粉絲再次還原魔性台詞，「刀了個刀刀，那是什麼刀？一把殺豬刀」。

▲▼ 劉宇寧、李一桐 。（圖／翻攝 2025年愛奇藝尖叫之夜）

▲ 劉宇寧走紅毯時帥炸，粉絲狂尖叫 。（圖／翻攝 2025年愛奇藝尖叫之夜）

另外，劉宇寧剛結束11月北京站演唱會，主持人也問，「有沒有什麼樣的計劃能夠跟我們分享一下？」相當鬆弛的劉宇寧脫口而出丹東話「下一站就是我們『大連』」，之後又迅速再用普通話說，「對！下一站大連，後面也會陸續來去到很多城市。」

近期劉宇寧一口氣釋出多首新歌，像是唱幫陸劇《大生意人》唱OST《萬兩》，與馮唐老師合作《有去無回》，以及上音綜《音樂原計劃2》拿下多首好歌《自詡周全》《噗通，噗通》《每一次天黑把你名字念一萬遍》等多首新歌。

主持人也在現場說，劉宇寧非常的高產，「大家說我學的歌的速度趕不上，老大唱歌的速度。」對此，劉宇寧謙虛的回應，「還真是，不好意思。」

劉宇寧這次攜帶新劇《書卷一夢》亮相活動紅毯及舞台，該劇在2025年第三季度以全網長劇播放量第四的成績成為黑馬，並在海內外獲得高度口碑；劉宇寧飾演的南珩／離十六一角憑立體設定圈粉無數。

日前，劉宇寧在2日直播時也透露，自己會出席2025年愛奇藝尖叫之夜，並且說這次參與是《書卷一夢》給的底氣。回顧該劇從2024年5月3日開機到大結局，劉宇寧再次創造大陸域娛樂奇跡，他的角色熱度突破了7億，播放量更是超越了9億，被視為年度劇王代表人物。

外界也期待他在今年尖叫之夜的出席會或什麼獎項，以及精彩演出，「劉宇寧LYN工作室」今天也釋出他在澳門彩排花絮，讓「棚妃」粉絲高度期待「老大」今晚帥氣演出。

12/04 全台詐欺最新數據

