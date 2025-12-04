民進黨高雄市長初選對比民調！賴瑞隆看好度41.3%排第一　領先柯志恩13.5％

▲2026年民進黨高雄市長初選戰火愈燒愈旺。（圖／資料照）

政治中心／綜合報導

2026年民進黨高雄市長初選戰火愈燒愈旺，上週末四位參選人全力催票。邱議瑩率先打出「場面牌」，號稱動員逾5萬人，前行政院長蘇貞昌等綠營大咖也到場站台，造勢氣勢驚人；賴瑞隆則維持一貫「接地氣」打法，連掃三個菜市場，與攤商及婆媽近距離搏感情，而許智傑、林岱樺同日也各自舉辦千人規模活動，展現不讓步的空戰與地面動能。在初選即將進入倒數一個月之際，四位立委積極爭取支持的動作也格外引人矚目。

根據《精湛民調》最新出爐調查結果顯示，在民進黨內四強中，由賴瑞隆居領先位置，在與國民黨可能參選人柯志恩的對比中，賴瑞隆以47.8%：34.3%領先13.5個百分點，居四位綠營參選人之首，未決定者則有17.9%。

▲《精湛民調》最新出爐調查結果。（圖／精湛民調提供）



同樣為對比式題目，邱議瑩以44.6%：34.9%領先柯志恩9.7個百分點；許智傑為44.2%：36.3%，領先7.9個百分點；林岱樺則呈現42.2%：30.4%，差距來到11.7個百分點，僅次於賴瑞隆。

在看好度部分，綠營內部更拉開差距。調查結果指出，對於「誰最有可能代表民進黨參選高雄市長」，賴瑞隆以41.3%遙遙領先其他人，林岱樺僅16.5%、邱議瑩13.8%、許智傑11.2%，另有17.2%表示無法判斷。

▲誰最有可能代表民進黨參選高雄市長。（圖／精湛民調提供）

整體觀察，四人對比柯志恩的結果，「賴領先、三人膠著」的態勢頗為明顯，而賴瑞隆在綠營內部也有一支獨秀態勢，幾乎取得半數市民看好度。

至於大環境的政黨支持度，根據調查統計顯示，高雄市目前呈現綠大幅優勢格局，民進黨拿下51.7%支持度，國民黨僅17.9%、民眾黨10.9%，另有16.3%不偏任何政黨，其餘為3.1%。

《精湛民調》此次的調查時間為114年11月27日至28日，調查方式比照民進黨初選抽樣方式，以市話進行，有效樣本為1,228份，所有結果均依照戶籍、年齡、性別進行加權，以貼近高雄市母體結構，在95%信心水準下，抽樣誤差為±2.8個百分點。