政治焦點

詐領助理費恐除罪化　他揭「民代貪污新模式」

▲球評石明謹。（資料照／記者林敬旻攝）

▲球評石明謹。（資料照／記者林敬旻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨立委陳玉珍提案的「助理費除罪化」修法，已於昨（5日）付委，對此，球評石明謹開酸，以後民代貪污助理費，都不用核銷，直接賺到飽，而且這樣還不叫貪污，真是爽。

石明謹表示，以前民代貪污助理費的方式有兩種，第一種是「家族共榮模式」，民代聘用自己的表哥、表妹、姐夫、妹婿、前男友當助理，但不用來上班，薪水拿4萬，每個月政府會轉帳給助理，實際上每人只領一萬，剩下的三萬要繳回給民代。

石明謹接著指出，第二種是「助理有愛模式」，民代聘一個助理4萬，每個月政府會轉帳給助理，但是這些助理會很有愛，人人都會「自願」繳回1萬當公積金。

然而石明謹直指，以後民代貪污助理費的方式，將變成政府撥款給民代，讓民代去找助理，不管有沒有聘用，這筆錢就是「民代」的，而且不用回報、不用核銷。

石明謹說明，若「助理費除罪化」修法成功，未來聘用助理越少的民代，將可以從中拿越多錢，那麼都不請助理的民代，就賺到飽，而且這樣不叫貪污，真是爽。

最後，石明謹開酸，國會助理工會近日公開聲明反對「助理費除罪化」修法，但太多慮了，畢竟以後也不太需要助理了，如果藍委陳玉珍認為，太多人因為助理費觸法，所以檢討除罪化，那台灣詐騙案件很多，應該也要廢除詐欺罪。

12/04 全台詐欺最新數據

480 2 0084 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

助理費石明謹陳玉珍國民黨立法院貪污

