政治 政治焦點 國會直播 專題報導

錢關難過！朝野角力總預算、財劃法　政策空轉誰的過？

▲▼行政院長卓榮泰25日赴立法院接受質詢前接受媒體聯訪，秘書張張惇涵、發言人李慧芝陪同。（圖／記者湯興漢攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲、陳家祥／台北報導

行政、立法關係惡化，行政院送到立院審議的115年度中央政府總預算，連付委都沒有；院版《財劃法》、以及1.25兆元國防特別預算則在程序委員會被擋下。眼看總預算審查遙遙無期，政院喊話，攸關百萬人使用的TPASS通勤月票、每胎10萬生育補助等民生法案都無法推動。不過藍委吃了秤鉈鐵了心，認為民進黨就是自卡政府，先不依法編列立院三讀通過的預算，還要求在野黨放行總預算，「帶頭鬧事的是執政黨，我們愛莫能助」。至於院版財劃法與1.25兆國防預算，藍營也設下前提條件，朝野互不讓步的態勢未見鬆動，三項與錢相關的法案短期內恐難解套。

國民黨團書記長羅智強指出，立法院三讀通過軍人調薪的《軍人待遇條例》及調高警消退休替代率的《警察人員人事條例》行政院都不編預算，這是執政黨帶頭鬧事，「我們也沒辦法，愛莫能助」。羅智強強調，卡住115年度總預算的是民進黨自己，不是國民黨，行政院若自行補列該編的預算，總預算自然就能往前推動，反之，行政院堅持不依法重編明年度總預算，那就讓目前未完成付委的總預算案繼續擺著，沒過就沒過，又不是沒有先例，也不會影響政府正常運作。

對於行政院喊話，總預算遲未付委將影響TPASS如期上路，藍委賴士葆指出，標準的情勒起手式又出現了，大罷免時因為操作總預算議題，輸得一塌糊塗還不檢討，現在又再故技重施。國民黨之所以暫緩審議115年度總預算，是因為行政院違法在先，幾百億的預算不編列，卻另一首想要推動1.25兆的國防特別預算，顯然政府並非沒錢，只是要跟在野黨槓到底罷了。

賴士葆也說，114年度總預算中，一開始三讀通過的原住民禁伐補償未足額編列，一樣造成預算卡關，最後行政院還是得用追加預算方式來補正，「拖到民怨四起才補，誰都不好看」。如今115年度總預算同樣重蹈覆轍，行政院若遲遲不修正、仍拒絕依法補列應編的軍警待遇等預算，那就別怪在野黨依法監督。他直言，若行政院真的需要這筆錢，就應該快修正，而不是一再用情緒勒索方式逼迫立法院買單。

此外，賴士葆也搬出預算法第54條指出，新興資本支出及新增計畫，須俟本年度預算完成審議程序後始得動支，但依第88條規定辦理或經立法院同意者，不在此限。而第88條指出，附屬單位預算之執行，如因經營環境發生重大變遷或正常業務之確實需要，報經行政院核准者，得先行辦理。因此，中央政府不要再拿TPASS預算恐嚇人民了，只要政院修正預算，什麼事情都可以解決了。

至於院版《財劃法》修正案卡關，羅智強也批行政院長卓榮泰，有關《財劃法》修法，立法院早在去年7月就請行政院提出院版，但行政院卻不以為然，認為現行版本就是最好的，直到立法院通過三讀版本後，才來「蓋牌」反對，且現在的政院版本，講不出精算的細項，根本就是擺明在踐踏立法院通過的《財劃法》修正案。

羅智強說，並非不能再討論《財劃法》，但起碼應該先等立法院新版《財劃法》上路一年之後，再針對其中有需要修正的部分再行修正。藍委牛煦庭也質疑，行政院遲遲不提出水平分配具體數字，若法案經過縝密計算、有專家背書，為何不公開透明？

另，賴政府提出的1.25兆元的軍購預算，在野黨也主張賴清德需要到立法院進行國情報告，且要即問即答，如此國人才知道這筆龐大的預算到底用途為何。

至於民眾黨團對於這三案的立場，白營強調，他們態度仍一致，115年度的總預算要依法重編，將立法院三讀通過的《軍人待遇條例》及《警察人員人事條例》等，相關預算編入總預算。1.25兆軍購特別條例的部分，黨團仍喊話總統賴清德要到立法院「諮詢」，方式都可以討論，但重點是賴要到立法院接受人民的檢驗。

民眾黨團總召黃國昌日前也表態，人民對於強化台灣自主防衛能力都是支持的，但在國防預算已創新高的前提下，又編列1.25兆向美方進行軍事採購，賴總統能否保證如期交貨？能否不排擠社福支出？賴清德是否願落實2024年總統大選時的承諾，到國會報告、接受立委諮詢？

▲▼ 三大卡關法案一次看 。（圖／AI製表）

▲三大卡關法案一次看 。（圖／AI製表）


 

12/04 全台詐欺最新數據

480 2 0084 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

錢關朝野總預算財劃法國防預算

