休假警被召回遭撞重傷！　吳宗憲轟蕭美琴輔選行程「以私害公」

▲立委吳宗憲。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

宜蘭礁溪24歲林姓警員5日晚間，在副總統蕭美琴車隊交通管制任務中，不幸被廂型車撞成重傷，經搶救後手術成功，深夜轉進加護病房。國民黨立委吳宗憲怒批，從蕭美琴的臉書上可以發現是專門來幫民進黨宜蘭縣長候選人林國漳輔選，民進黨高官搞政治，害得平時業務繁重的基層員警，休假還得上班，甚至遭逢意外，結果始作俑者蕭美琴跟林國漳，至今臉書沒有任何一句慰問及道歉，為了選舉，你們到底把基層人員當什麼？

對於林姓員警遭廂型車撞成重傷。吳宗憲指出，他持續與縣警局保持聯繫，稍早警察局長告訴他，林姓員警生命跡象已穩定，並轉院到台北榮總，在此他要懇請全國鄉親，一起為宜蘭的警察弟兄祈福，平安度過難關。

吳宗憲提到，據媒體報導，林姓員警的爸爸也曾是警察，媽媽難過表示，擔心了30幾年，好不容易等到爸爸退休，如今孩子從警卻遭遇事故，更令媽媽不解的是，林姓員警本來休假，卻被叫去支援，爸爸更痛心地說，「本來沒排班為何又要再出勤！」

吳宗憲說，很遺憾，從蕭美琴的臉書上可以發現，原來蕭美琴好不容易來一趟宜蘭，不是關心縣政、也不是關心基層員警，而是專門來幫民進黨宜蘭縣長候選人林國漳輔選。

吳宗憲怒批，民進黨高官搞政治，害得平時業務繁重的基層員警，休假還得上班，甚至遭逢意外，結果始作俑者蕭美琴跟林國漳，至今臉書沒有任何一句慰問及道歉，為了選舉，你們到底把基層人員當什麼？

吳宗憲強調，過去他擔任檢察官，跟警察並肩作戰打擊犯罪，他深深理解基層員警的辛苦，但國家並沒有給予應有的照顧，反而把他們當成輔選的工具，甚至執政黨的立法委員在國會不停阻擋在野黨提出照顧警消的相關法案。

最後，吳宗憲說，最後還是要再次懇請國人，一起為林姓員警、為宜蘭的員警弟兄祈福，期盼他度過難關，早日康復，也希望民進黨高官們看見基層的辛苦，看見宜蘭的需要，不要只是為了選舉才來到宜蘭，宜蘭人都看在眼裡。

「以私害公，蕭美琴輔選行程員警被撞受傷」王鴻薇也說，蕭美琴名為到宜蘭視察，其實身邊帶著一個不具任何公職身份的民進黨宜蘭縣長候選人。在綠媒的報導中，蕭美琴毫不避諱大談林國漳的選舉，妥妥的輔選行程。但行程中為了保護蕭美琴副總統的安全，一位員警明明在休假中被叫去執勤上班，結果被撞受傷，幸好急救之後沒有生命危險。

王鴻薇說，慶幸員警平安，但是民進黨動用副總統七早八早就開始跑縣長輔選行程，濫用國家資源，加重員警工作，今天出了這樣不幸的意外，應該由民進黨負完全賠償責任。