　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

車諾比核電廠遭襲「防護罩功能受損」！　烏克蘭控俄軍無人機攻擊

▲▼車諾比核電廠。（圖／路透）

▲ 車諾比核電廠重要防護設施受損。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

聯合國核能監督機構證實，烏克蘭車諾比（Chornobyl）核電廠關鍵防護設施已喪失主要安全功能。國際原子能總署（IAEA）5日公布調查結果指出，專為阻隔1986年核災輻射物質而興建的鋼製防護罩因2月遭無人機重創，目前無法正常運作。

根據《路透》，國際原能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）聲明表示，調查團隊上周深入這座2019年完工的防護結構，發現「該設施已失去包括封閉能力在內的主要防護功能」，但所幸「承重結構與監控系統並未遭受永久性破壞」。

他說明，目前已對受損結構進行修復，但強調「全面修繕作業對防止設施進一步退化及確保長遠核安全仍至關重要」。

聯合國2月14日通報，烏克蘭當局指控一架裝載高爆彈頭的俄製無人機直接撞擊核電廠，不僅引發火勢，更損害4號反應爐周圍防護結構，但俄方否認發動攻擊。當時聯合國監測顯示，現場輻射值維持穩定，並無輻射外洩情形。

1986年車諾比核災使輻射塵飄散至整個歐洲大陸，蘇聯因此動員龐大人力物力善後。核電廠內最後一座仍在運作的反應爐已於2000年停機，2022年俄烏戰爭初期，俄軍曾短暫占領此地逾一個月時間。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 0084 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／《信號》趙震雄宣布引退！
新人領21萬天價月薪　住都中心澄清：算法不正確
舒華奪獎霸氣大喊：我是誰！　5萬人喊出本名...她滿足笑了
直擊／AAA頒獎到一半出意外！
下波更強冷空氣挑戰「冷氣團等級」！
快訊／新北男高樓墜落倒臥車道！四肢變形　頭部重創死亡
直擊／《苦盡》哈洗大叔太幽默！ 朴寶劍狂拍、IU笑翻
BMW暴衝瞬間曝！　駕駛命危

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

性別失衡！拉脫維亞女性瘋租「1小時老公」　花錢享受金手指

車諾比核電廠遭襲「防護罩功能受損」！　烏克蘭控俄軍無人機攻擊

伊朗40年最嚴重乾旱！　總統警告：德黑蘭恐需限水、撤離人口

港府第三號人物陳茂波「取消訪日」！　共同社：香港大火前已通知

X平台遭歐盟重罰43億！　藍勾勾變詐騙工具　馬斯克惹大麻煩

3寶爸驗DNA...才知子女「全是小王的」　妻：人都會犯錯

祖孫在家遭「7隻比特犬」撕咬喪命！　鄰居控：愛貓也被咬死

201男同志開淫趴被逮！　妻崩潰見「丈夫在其中」：我不會離婚

一次拔掉12顆！　男童「1壞習慣」害嚴重蛀牙、頭痛

想住在日本！21歲陸男搭郵輪「入境福岡」秒逃跑　非法滯留被逮

遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退

等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

性別失衡！拉脫維亞女性瘋租「1小時老公」　花錢享受金手指

車諾比核電廠遭襲「防護罩功能受損」！　烏克蘭控俄軍無人機攻擊

伊朗40年最嚴重乾旱！　總統警告：德黑蘭恐需限水、撤離人口

港府第三號人物陳茂波「取消訪日」！　共同社：香港大火前已通知

X平台遭歐盟重罰43億！　藍勾勾變詐騙工具　馬斯克惹大麻煩

3寶爸驗DNA...才知子女「全是小王的」　妻：人都會犯錯

祖孫在家遭「7隻比特犬」撕咬喪命！　鄰居控：愛貓也被咬死

201男同志開淫趴被逮！　妻崩潰見「丈夫在其中」：我不會離婚

一次拔掉12顆！　男童「1壞習慣」害嚴重蛀牙、頭痛

想住在日本！21歲陸男搭郵輪「入境福岡」秒逃跑　非法滯留被逮

小S為101煙火獻聲「具俊曄被誤會現身」　賈永婕澄清曝真相

快訊／《信號》趙震雄宣布引退　「遭控偷車性侵」道歉：讓各位失望了

PTT板主改板標「賴瑞隆子應就地正法」　火速遭解職公告：重大惡劣

「F級高材生」閃電進軍拍AV！　昔穿內衣逛迪士尼爆紅

張育成化身總領袖親授球技！悍動希望訓練營升級3大課程　80名小將滿載而歸

直擊／舒華奪獎霸氣大喊：我是誰！　5萬人喊出本名字...她滿足笑了

直擊／AAA頒獎到一半出意外！粉絲突然昏倒　救護人員緊急推輪椅衝上去

林逸欣爸爸「暴瘦緊急送醫住2週」！　病因曝光：老人不要小看不舒服

1500人坐滿願景園區草皮推正向數位生活　黃偉哲：陪伴比螢幕更重要

新人領21萬天價月薪　住都中心澄清：算法不正確

【瞬間奪命】遊覽車轉彎撞機車！ 69歲騎士頭部重創亡

國際熱門新聞

日週刊再爆：川普與高市通話時「措辭辛辣」！

川普簽《台灣保證法案》　美前外交官揭真正目的

Netflix收購華納！　影迷影響一次看

201男同志開淫趴！妻崩潰見「丈夫在其中」

北韓高官「偷揪歡樂組」開淫趴！無視金正恩

川普版《國安戰略》：不支持改變台海現狀

「大叔館長」被槓鈴壓胸1下　起身後倒地身亡

鄭麗文接受紐時專訪：時間不站在台灣這邊

美《國安戰略》重視台灣　要求日韓漲軍費

中國爆買投資房地產　高市早苗要下重手整治

39歲陸男「砍死日本女同事」！持刀狂刺臉

3寶爸驗DNA才知幫小王養子女6年

美股收紅近高點　台積電ADR漲0.61％

美對中制裁、重大出口管制喊卡　原因曝光

更多熱門

相關新聞

海巡北部分署無人機訓練場啟用　首期班隊今開訓

海巡北部分署無人機訓練場啟用　首期班隊今開訓

因應岸海情勢變化與勤務需求，海巡署北部分署積極導入無人機科技，陸續建置訓練場地、添購裝備並培訓專業人才。今（2日）於分署本部中央草坪舉行「多旋翼無人機術科訓練場地啟用暨第1期訓練班隊開訓典禮」，象徵海巡監偵能量正式從平面偵蒐邁向海空立體整合的里程碑。

川普、拜登時代國防高層共筆：增預算正確　華府別讓台灣獨自應付

川普、拜登時代國防高層共筆：增預算正確　華府別讓台灣獨自應付

12月起賣無人機要先登錄　違者最高罰150萬

12月起賣無人機要先登錄　違者最高罰150萬

台德航太應用日促進產業合作

台德航太應用日促進產業合作

俄軍「夜襲基輔」1死15傷！狂轟6小時

俄軍「夜襲基輔」1死15傷！狂轟6小時

關鍵字：

車諾比核電廠防護罩無人機核安全

讀者迴響

熱門新聞

入冬最強寒氣侵台！低溫下探10度連凍4天

繳電費「發票爽中1000萬」　獎落這縣市！

Joeman新女友「醫美前」舊照流出 　和現在判若兩人

全台第3家「島語」12/29開幕

塑膠微粒在全身跑透透！醫師教3排毒方式

阿公阿嬤溜滑梯上演活春宮！分別遭拘役40、25日

他買交換禮物「小到看不清楚」　網驚：增值又實用

目睹鼎泰豐「大型雙標現場」震驚了　OL喊：下次講英文

楓葉姐姐GG？抖音正式下令「嚴禁過度美顏」

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

快查是不是你！喝手搖飲「爽中發票1000萬」

勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

中山變態男連抓8女屁股！光頭哥霸氣壓制

水產店老闆偷吃花店闆娘！自豪：入珠最大顆

24歲警遭撞命危　總統府：祈願一切平安

更多

最夯影音

更多
遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退

遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退
等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面