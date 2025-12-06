車諾比核電廠遭襲「防護罩功能受損」！　烏克蘭控俄軍無人機攻擊

▲ 車諾比核電廠重要防護設施受損。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

聯合國核能監督機構證實，烏克蘭車諾比（Chornobyl）核電廠關鍵防護設施已喪失主要安全功能。國際原子能總署（IAEA）5日公布調查結果指出，專為阻隔1986年核災輻射物質而興建的鋼製防護罩因2月遭無人機重創，目前無法正常運作。

根據《路透》，國際原能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）聲明表示，調查團隊上周深入這座2019年完工的防護結構，發現「該設施已失去包括封閉能力在內的主要防護功能」，但所幸「承重結構與監控系統並未遭受永久性破壞」。

他說明，目前已對受損結構進行修復，但強調「全面修繕作業對防止設施進一步退化及確保長遠核安全仍至關重要」。

聯合國2月14日通報，烏克蘭當局指控一架裝載高爆彈頭的俄製無人機直接撞擊核電廠，不僅引發火勢，更損害4號反應爐周圍防護結構，但俄方否認發動攻擊。當時聯合國監測顯示，現場輻射值維持穩定，並無輻射外洩情形。

1986年車諾比核災使輻射塵飄散至整個歐洲大陸，蘇聯因此動員龐大人力物力善後。核電廠內最後一座仍在運作的反應爐已於2000年停機，2022年俄烏戰爭初期，俄軍曾短暫占領此地逾一個月時間。