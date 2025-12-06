　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

總預算卡關　每月百萬人用的TPASS、每胎10萬的生育給付恐告吹

▲▼1200交通月票,TPASS,通勤月票（圖／記者李宜秦攝）

▲總預算未過恐衝擊TPASS通勤月票政策後續推動。（圖／資料照）

記者陳家祥／台北報導

115年度總預算送立法院後，至今遲遲未付委審查，即便行政院依法得以「上一年度相同科目預算額」為基準，暫時執行必要的收支，但長久下來勢必影響到整體施政。行政院發言人李慧芝日前也列舉，包括TPASS 2.0、藥物韌性整備計畫、蘇澳溪分洪治水計劃甚至每胎10萬的生育給付等，幾項影響百萬人的民生政策，都會因總預算卡關而無法推動，「總預算裡面的每分錢都跟國人生活、照顧國人民生利益攸關，希望立法院儘速審議總預算」。

若立法院未於會計年度開始前完成中央政府總預算案的審查，依《預算法》第54條，政府可依前年度標準繼續執行既有業務，也就是俗稱的「暫時預算」；但新增計畫、新建設、新補助與部分預備金等，須待預算通過才能動用。

但此狀況下，政府只能「維持現況」，無法推動需要新經費的政策，不僅政策自主性受到影響，也會導致政府應對突發狀況的彈性受到限制。

本周的行政院會後記者會，發言人李慧芝也點出，包括下階段363億的TPASS 2.0經費、240億的藥物韌性整備計畫的預算、75億的蘇澳溪分洪治水計劃、每胎10萬的生育給付等，相關福利與便民政策或重大公建計畫的預算，都在明年度中央政府總預算中，若總預算無法如期上路，會直接影響到國人。

李慧芝強調，總預算的每一分錢都關係到全體國人，而總預算就是按照《財劃法》編製，如果《財劃法》不好的話，就不會有好的總預算，中央就沒有能力照顧國人，像是0到6歲國家養、撥補勞健保，都是中央有能力的時候才能辦得到。

當時交通部次長陳彥伯補充，TPASS上路以來，平均每月98.2萬人次常態使用公共運輸，嚴格來講，這個政策的推動有近100萬人次，TPASS政策有助於振興公共運輸市場、減輕民眾通勤通學的交通負擔，交通部會持續跟立法院爭取相關預算。

衛福部長石崇良提到，藥物韌性整備計畫對於國內藥品供應的穩定非常重要，目前國內大概有30家原料藥廠、144家製藥廠，但從統計來看，用國產原料藥的比例只有16.8%，且必要藥品中大概64%都是仰賴進口，供藥韌性相當脆弱。

石崇良說，提出藥物韌性整備計畫，就是希望利用4年240億的預算，挹注在國內的原料藥廠、學名藥廠，提升自製能力，希望能增加至少50項藥品的自製能力，希望立法院儘速審查預算，盡快啟動這項攸關民眾用藥的計畫。

另一方面，國家財政牽一髮動全身，目前中央、立院仍在為《財劃法》角力，也會影響到整體預算的調整。卓榮泰在接受鄭弘儀專訪時便提到，百姓或許很難理解《財劃法》的內容，認為橋、路、治水有人做就好，但這對國家影響深遠，若依照這次新修版的《財劃法》，政府會違法，「如果不舉債這麼多，那就是排擠到一般的年度預算，必須把明年3兆350億的年度預算減掉2.1%」。

卓榮泰說，這樣要減哪裡？減少科技預算的話，AI建設會停滯；減少公共建設預算，那麼多軌道要做、道路要修；減少防洪治水建設預算，淹水淹這麼多地方，編了4年1000億要改善縣市管河川，更不用說還有社會福利政策會受影響。

▲▼行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

12/04 全台詐欺最新數據

480 2 0084 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

