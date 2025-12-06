雙子座流星雨12／14登場　台灣好行合歡山暗空公園輕鬆追星

▲搭台灣好行「清境線」可抵達合歡山暗空公園。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

一年一度的雙子座流星雨預計將在12月14日登場，根據天文預報，在無光害的理想條件下每小時約可觀賞到近百顆流星，位於高海拔、擁有國際認證的合歡山暗空公園也成為追星族首選地點；南投縣政府提醒，台灣好行「清境線」提供到翠峰每日3往返的便捷的接駁服務，讓民眾能輕鬆抵達觀星聖地。

根據台北市立天文館介紹，雙子座流星雨特色為速度中等偏慢、約每秒35公里，亮度中等偏亮，偶爾會出現較明亮的火流星，且流星顏色多半明亮並帶有濃烈色彩；由於流星速度相對和緩，因此劃過後少有餘痕殘留，方便觀星民眾清晰辨識。

[廣告]請繼續往下閱讀...

縣政府指出，合歡山暗空公園不僅是全台首座，更是全亞洲第三座通過國際暗天協會（IDA）認證的觀星公園，在國際認證的零光害環境中，旅客能夠盡情欣賞璀璨星河與流星雨；而台灣好行「清境線」串聯高山景點，民眾可從埔里鎮出發，沿途經過霧社、青青草原等熱門景區，最終抵達翠峰站，再轉乘公車即可抵達鳶峰觀星平台。

另位於鳶峰的「鳶峰星空劇場」利用球形投影屏幕，打造出沉浸式觀影空間，結合天文展示與互動導覽，讓遊客在等待觀星時，也能深入了解合歡山的自然生態與原民文化故事；搭乘台灣好行沿途還能順道遊覽「青青草原」觀賞綿羊秀、漫步「清境高空觀景步道」，感受從低海拔到高海拔的植被變化與療癒氛圍，使觀星之旅成為豐富的深度旅遊。

更多台灣好行與南投旅遊相關資訊如下：

清境線到翠峰每日3往返（http://www.ntbus.com.tw/cjfm.html）

到鳶峰的公車每日3往返（http://www.ntbus.com.tw/cj-m.html）

南投旅遊網（https://travel.nantou.gov.tw/）

樂旅南投粉絲專頁（https://www.facebook.com/nantouwelcome/）