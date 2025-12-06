員警支援交管遭撞重傷！藍營砲轟濫用維安　綠委揭完整行程：非輔選

▲副總統蕭美琴。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

宜蘭礁溪24歲林姓警員5日晚間，在副總統蕭美琴車隊交通管制任務中，不幸被廂型車撞成重傷，經搶救後手術成功，深夜轉進加護病房。藍委吳宗憲怒批，這是專門來幫民進黨宜蘭縣長候選人林國漳輔選。民進黨立委陳俊宇今（6日）公布當天行程，包含前往礁溪關心農民災損、慰問參與花蓮光復物資運送的民眾傷後復原情況，也到頭城安老院關心長照相關成效，陳表示，第一時間也到醫院關心，絕非外界揣測輔選行程。

對於該員警傷勢，北榮院長陳威明今受訪表示，傷者目前生命徵象穩定，意識也有恢復，只是怕他疼痛而給予鎮靜止痛藥物，感染控制為目前重點任務，北榮組成精英團隊，一定全力搶救。而員警是值勤蕭美琴車隊交管勤務時被撞，藍營痛批，為了選舉，你們到底把基層人員當什麼？

對此，也有參與昨日行程的陳俊宇表示，昨天自己陪同蕭美琴副總統前往礁溪關心農民災損、慰問參與花蓮光復物資運送的民眾傷後復原情況，也到頭城安老院關心長照相關成效，絕非外界揣測的輔選行程，這是副總統對宜蘭的關心。

陳俊宇指出，昨天傍晚第一時間得知事情發生，隨即前往醫院表達關心，拜託醫療團隊全力協助急救，此時只有給予傷者最好的醫療救治，才能讓家屬安心，也請大家幫忙集氣、祝福傷者早日康復。