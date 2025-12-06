「助理費除罪化」連署藍委辦公室也炸鍋　她揭原因：誰不生氣？

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

藍綠白民代近年使用助理費時多涉及「貪污治罪條例」。藍委陳玉珍提出修法，要讓助理費交由立委統籌運用，還免檢據核銷，為助理費案除罪化，該案昨付委審查，卻也引起藍綠白國會助理們炸鍋，更有傳出數名藍委「老闆」有意撤簽。民進黨立委林月琴今（6日）表示，如果陳玉珍版本通過，就會變成立委每個月將多出將近50萬，可以自由運用、且不用附單據，不只是勞權受損，更會成為貪污的溫床，「你的錢被老闆拿去洗頭、被無理由拿去花，你不會生氣嗎？」

陳玉珍提案修立法院組織法，將立委每人聘用公費助理8至14人改為聘用助理「若干人」，刪除「公費助理」中的「公費」兩字，將立院撥款給公費助理的費用，改為補助費用，由立法院撥給立委統籌運用且「免檢具核銷」，等於每月44萬助理費都進立委口袋，愛怎麼用就怎麼用。

該案由陳玉珍提案，並獲得藍委林思銘、蘇清泉、洪孟楷、謝龍介、呂玉玲、許宇甄、葛如鈞、游顥、翁曉玲、張嘉郡、盧縣一等人連署，並於今日立法院會成功付委審查。成員橫跨藍綠國會辦公室的助理工會昨發聲明表示，此案等同立委以廢除公費助理方式自肥，直接把國會透明度蓋上黑布，規避法律監督與人民檢視。並呼籲立即停止此一修法。抗議的藍委助理更有部分來自連署提案的藍委辦公室。

對此，林月琴指出，為什麼陳玉珍提出「助理費除罪化」有這麼大爭議？連自家助理都炸鍋？用最白話的方式說，原本立委使用助理費，都要實報實銷、有完整規範。如果陳玉珍版本通過，就會變成立委每個月將多出將近50萬，可以自由運用、且不用附單據，甚至把助理費當成自己的薪水花也不會被認定是貪污。

「你的錢被老闆拿去洗頭你不會生氣嗎？你的錢被無理由拿去花你不會生氣嗎？」林月琴表示，這讓她想到社工「薪資回捐」問題，當政府給的補助沒有真正進入社工的口袋，而是被當人頭，錢挪作他用，就是對基層勞工最直接的傷害。

林月琴表示，社工制度的推進，就是為了杜絕這種不公。就像國會助理費，就是要實際進到助理的口袋，不能成為立委自己調度的工具，讓立法院，成為權益退步的地方。

林月琴強調，不只是勞權受損，更會成為貪污的溫床，新聞也提到，這項修法引發國民黨助理強烈不滿。不知道國民黨的委員們，會不會為自己的助理發聲，去向陳玉珍抗議呢？支持助理、反對修法！