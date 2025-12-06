　
國際

201男同志開淫趴被逮！　妻崩潰見「丈夫在其中」：我不會離婚

▲警方破門而入時，大多數嫌犯都是全裸，緊急拿起毛巾圍住下體。（圖／翻攝自中國報，下同）

▲警方破門而入時，大多數嫌犯都是全裸，緊急拿起毛巾圍住下體。（圖／翻攝自中國報，下同）

記者王佩翊／綜合報導

馬來西亞吉隆坡警方11月破獲一起男同志群聚性交案，突襲表面上是三溫暖中心、實則男同志地下淫窟的場所，並逮捕201名男子。其中一名嫌犯的妻子直到丈夫被逮，才得知原來對方早就已經背著她在外面與其他男人外遇，而她卻一直以為丈夫只是工作繁忙。她崩潰直言，「世界變成一片黑暗」，但也強調，現階段將不考慮離婚。

根據《中國報》報導，馬來西亞警方經過2周密集調查，11月28日晚間8時對這處表面為健身房的三層樓娛樂中心展開取締，當場逮捕201名年齡介於19至60歲的男性，其中包括17名公務員、24名外籍人士及80名穆斯林。

其中一名嫌犯的妻子接受《大都會日報》的採訪時直言，從來不知道丈夫竟然背著她做出這些事。34歲女子艾雅透露，丈夫過往經常以工作為由外出，聲稱需要出差數日或開會至深夜，每次詢問工作內容時，對方總是給出各種理由搪塞。

▲警方破門而入時，大多數嫌犯都是全裸，緊急拿起毛巾圍住下體。（圖／翻攝自中國報，下同）

她曾在丈夫車內發現保險套和潤滑劑等物品，質疑時丈夫卻以大笑帶過，她一直以為丈夫有外遇，有「別的女人」，然而直到警方展開逮捕行動，她才發現自己的丈夫身在其中，並驚覺另一半長年從事同性不當性行為，讓她直呼崩潰。

報導指出，警方深入調查這個地下色情娛樂場所時發現，該場所採用迷宮式建築設計，底層設置健身房和影視廳作為掩護，二樓以上則設有三溫暖、露天泳池及多間「暗房」，專供顧客進行群體性行為。現場遺留大量情趣用品，甚至有男子在取締當下仍在觀影房角落進行親密行為。

艾雅無奈表示，「如果丈夫是因為有第二個女人，我會更加冷靜對待，但丈夫竟有這樣的癖好，我的世界變成一片黑暗。」事後她的丈夫承認，自己從學生時代就開始與同性發生性行為，即使結婚仍然持續進行。

她坦言，儘管內心受創，但考量丈夫性格良好，有責任感，不曾忽視家庭，是家庭主要經濟支柱，因此現階段不會選擇離婚，目前唯一能做的就是尋求婚姻諮商，希望透過專業輔導協助丈夫改變行為模式，重建破碎的家庭關係。

 
201男同志開淫趴被逮！　妻崩潰見「丈夫在其中」：我不會離婚
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

男同志群交馬來西亞婚姻諮商東南亞要聞淫趴

