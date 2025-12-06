1私立大學「國外找工作」超吃香？他曝優勢：真的會多看兩眼

▲輔仁大學。（圖／記者姜國輝攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

比起公立大學，台灣不少私立大學也相當有名。就有網友表示，就讀輔仁大學時並未特別感受到校名的「威力」，直到出國交換或海外求職，才驚覺「輔大是宗座大學」這件事，會讓外國人多看兩眼，話題引發討論。

該名網友近日在Threads留言分享，「台灣可能不覺得輔大這學校名字有用…想出國交換的時候就會發現，那個可以去的學校，多到讓人選擇困難，國外找工作也是看到你是宗座大學畢業的，會多看兩眼是真的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

底下不少人也留言補充，「這件事是我上了大學後才發現的XD。我是東吳，有點覺得不是滋味」、「丹妮婊姐有一集，Podcaster 就聊到她剛畢業的時候，面試一個老闆是一個老外，看到她學校是輔大，以為她基督徒什麼的，問了一些問題。」

而原文下方還有人補充，「輔大是直屬梵蒂岡的學校哦！」「是直屬梵蒂岡教育部哦！台灣其他天主教學校都不是直屬梵蒂岡的」、「輔仁大學是亞洲唯一一所直屬羅馬教廷教育部（即梵蒂岡聖座教育部）的天主教大學。其校長與董事會的任命，必須經過梵蒂岡的同意與核准。」

有網友則指出，一般台灣的大學畢業生考上歐美的研究所後，有些科目的學分比較大比例不會被承認，導致必須先到大學部補修相關科目學分，而台大跟輔大的學分就相對被承認的比較多，「前者是國內最高學府，學生程度相對也被國外學術機構認同；後者是因為是隸屬梵諦岡天主教學校，所以歐美學校也大多會承認輔大學分。」