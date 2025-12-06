川普2025國安戰略報告8提台灣　總統府：防止中國進犯台灣

▲總統府發言人郭雅慧。（圖／總統府提供）



記者陳家祥／台北報導

美國白宮於美東時間4日公布川普政府的「國家安全戰略」（NSS），內容除提及台灣在全球半導體製造的領導地位，更強調台灣位居地緣戰略及全球航運的關鍵位置。總統府發言人郭雅慧指出，此次川普的國家安全戰略傳達4個訊息，並指出戰略最重要目標是希望防止中國進犯台灣，當中提到包括「台灣沒事印太就沒事」等。

郭雅慧說，美方這次國家安全戰略在印太有幾個關鍵訊息。第一，很清楚點名中國是區域和平穩定最大的威脅來源；第二，強調「和平要靠實力」，不是嘴巴說就好。

第三，日本、韓國、台灣到整個印太，都要一起強化國防、共同分擔責任。第四，整個戰略核心就是要阻止中國對台動武—台灣沒事，印太就沒事。第四，戰略最重要目標是希望防止中國進犯台灣，當中提到包括「台灣沒事印太就沒事」等。

美國政府會定期向國會提交國家安全戰略（National Security Strategy, NSS）最新報告，這是川普（Donald Trump）今年1月重返白宮以來，首份國安戰略報告，其內容指出「嚇阻台海衝突是優先要務，理想做法是透過維持軍事壓倒性優勢達成（嚇阻的目標）」。

相較於川普第1次總統任期所發布的國安戰略報告，最新報告關於台灣的措辭更為強硬。2017年版僅在1句話中3度提及台灣，且是沿用美方長久以來的外交語言。此次的報告在3個段落間提到台灣8次，並總結道「外界高度關注台灣合情合理」，因為台灣在貿易活動頻繁的海域位居戰略要地，並在半導體製造業占有主導地位。

