台灣經濟成長率破7趴　林濁水曝「詭異現象」：總統評價持續低迷

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨前立委林濁水今（6日）指出，台灣今年的經濟成長率會高達7.37％，這的確令人振奮，但民眾對總統評價持續低迷，他呼籲賴清德總統，現在可以趁著經濟積效強勁，做為坦然面對這一個艱難「詭異現象」的強大底氣，來勇於改革，力求脫困。

林濁水表示，總統賴清德日前接受《紐約時報》專訪，從國際政治、安全到經濟的政策做了精彩的闡述，儘管其中說要協助中國解決經濟問題聽起來「怪怪的」， 畢竟無論如何中國經濟規模是台灣20多倍，不是台灣幫得上忙的。

林濁水指出，中國最嚴重的還有房地產問題，台灣明顯不適合幫忙，而中國產能過剩的問題，全世界都吃不消，何況台灣。

林濁水進一步指出，中共當前最迫切的高端晶片問題，雖然台灣完全有能力幫忙，但是過不了川普這一關，因此，也許總統是出於善意，但不提恐怕更好。

此外，林濁水點出，總統特別強調，台灣今年的經濟成長率會高達7.37％，這的確令人振奮，實際上10月10日總統就引用韓媒的稱讚說，「2025是台灣崛起的一年」。

林濁水認為，台灣終於擺脫持續20多年的鬱悶了，但是這固然值得大大普天同慶，卻也有令人憂的另一方面，歡欣之餘不免納悶，不是問題在經濟嗎？那麼經濟這樣好，為什麼民眾對總統評價持續低迷？

林濁水直指，賴清德滿意度已經半年都落在不滿以下了，如今仍然是負53.3%比正40.9%，落差相當大，這未免太不合理，太不值得了，無論如何，可以放著不處理，不改善嗎？

最後，林濁水呼籲，賴清德總統何不趁著可以用經濟積效強勁，做為坦然面對這一個艱難「詭異現象」的強大底氣的現在，勇於改革，力求脫困？