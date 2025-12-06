　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊朗40年最嚴重乾旱！　總統警告：德黑蘭恐需限水、撤離人口

伊朗面臨40年來最嚴重乾旱！總統示警：德黑蘭恐需限水、撤離人口

▲ 伊朗總統佩澤希齊揚。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

擁有約1500萬都會人口的伊朗首都德黑蘭，正面臨嚴重的水資源危機，就連伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）也發出警告，若12月前還沒有下雨，德黑蘭就必須開始限水；甚至若乾旱持續，「居民還必須撤離。」

綜合外媒報導，乾旱並非僅限於德黑蘭。自9月底雨季開始以來，伊朗全國約有20個省分未降甘霖，約1/10的水壩幾乎乾涸。伊朗的水資源危機，其根源與全球許多地區相似，包括長達數十年的過度抽水、老化漏水的管線、遍佈河川的水壩、管理不善與腐敗指控，加上氣候變遷所造成的高溫與乾燥，使得原本就枯竭的水庫再也補不回來。

加州大學爾灣分校（University of California, Irvine）教授阿加庫查克（Amir AghaKouchak）指出，這是至少40年來最嚴重的乾旱，且發生在往年應該水量回升的季節。

雖然缺水對半乾旱國家的伊朗來說本來就不稀奇，但像此次直接衝擊首都的情況實在罕見。供應德黑蘭的主要水庫水位平均僅剩約11％，包括拉提揚水壩（Latyan Dam）蓄水剩9％，阿米爾卡比爾水壩（Amir Kabir Dam）更低至8％。德黑蘭以外的情況同樣嚴峻，為第2大城馬什哈德（Mashhad）供水的水庫更僅剩3％的蓄水量。

設於加拿大的聯合國大學（UNU）水、環境與健康研究所所長馬達尼（Kaveh Madani）形容伊朗正處於「水資源破產」的狀態，地表水與地下水的抽取速度遠遠高於自然補充速度，而以糧食自給為目標的農業政策是主因之一。

自1979年伊斯蘭革命後，伊朗的灌溉農地面積翻倍，而大米等高需水作物耗掉了全國9成以上的水資源。位於西北部、曾是全球最大鹽水湖之一的烏爾米耶湖（Lake Urmia）便是典型案例，因乾旱與大量水壩、水井的攔截而急遽縮減，整個水系逐漸被推向崩潰。

與此同時，油氣等耗水產業持續設置於乾旱地區，使原本脆弱的水源更加稀少。老舊基礎設施則導致情況惡化，約3成處理後飲用水在輸送途中流失，而水資源的回收利用更是幾乎不存在。

除了管理不善之外，氣候變遷更是火上加油，使當前的乾旱進入連續第6年，且規模與持續時間皆為現代史上罕見。根據國際科學家團隊「世界氣候歸因組織」（World Weather Attribution）的分析，伊朗目前的乾旱若非人類造成的氣候變遷，根本不可能如此極端。

對德黑蘭人而言，儘管政府否認正式限水，許多家庭已明顯感到水壓降低，甚至水龍頭不時跑不出水來。民眾的不滿因政府訊息混亂與不一致而加劇，陰謀論四處蔓延，包括「外國勢力偷走雲朵」等說法甚囂塵上。

即使總統提出撤離警告，大規模移動人口仍被視為不可能，特別是在當前嚴峻的經濟環境下，多數家庭根本無力遷移。今年夏天曾出現短期撤離措施，當局宣布緊急公共假期，希望市民暫時離開，以減少用水。而政府嘗試的人工增雨則被專家形容為「安慰絕望政府的舉措。」

要真正化解危機，需要觸及根本性的改革，包括讓國家經濟脫離對高耗水產業的依賴，但這將涉及嚴重的政治與社會成本，也勢必伴隨失業與反彈。

官員如今只能寄望天降甘霖，甚至有人提到應恢復舊時「到沙漠祈雨」的傳統。但專家警告，即使開始下雨，也不可能扭轉乾枯的含水層與崩潰的生態系。阿加庫查克表示，伊朗政府的改革拖得越久，選項就會越來越少，因為這場水資源危機不僅攸關環境，更直接牽動伊朗的社會與政治未來。

延伸閱讀
獨家／華視男主播性騷女同事5年　公司2個月後開鍘下場GG了
清潔員送電鍋給拾荒婦遭判刑！律師戳盲點嘆：已經很寬容了
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 0084 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
新人領21萬天價月薪　住都中心澄清：算法不正確
舒華奪獎霸氣大喊：我是誰！　5萬人喊出本名...她滿足笑了
直擊／AAA頒獎到一半出意外！
下波更強冷空氣挑戰「冷氣團等級」！
快訊／新北男高樓墜落倒臥車道！四肢變形　頭部重創死亡
直擊／《苦盡》哈洗大叔太幽默！ 朴寶劍狂拍、IU笑翻
BMW暴衝瞬間曝！　駕駛命危

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

性別失衡！拉脫維亞女性瘋租「1小時老公」　花錢享受金手指

車諾比核電廠遭襲「防護罩功能受損」！　烏克蘭控俄軍無人機攻擊

伊朗40年最嚴重乾旱！　總統警告：德黑蘭恐需限水、撤離人口

港府第三號人物陳茂波「取消訪日」！　共同社：香港大火前已通知

X平台遭歐盟重罰43億！　藍勾勾變詐騙工具　馬斯克惹大麻煩

3寶爸驗DNA...才知子女「全是小王的」　妻：人都會犯錯

祖孫在家遭「7隻比特犬」撕咬喪命！　鄰居控：愛貓也被咬死

201男同志開淫趴被逮！　妻崩潰見「丈夫在其中」：我不會離婚

一次拔掉12顆！　男童「1壞習慣」害嚴重蛀牙、頭痛

想住在日本！21歲陸男搭郵輪「入境福岡」秒逃跑　非法滯留被逮

遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退

等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

性別失衡！拉脫維亞女性瘋租「1小時老公」　花錢享受金手指

車諾比核電廠遭襲「防護罩功能受損」！　烏克蘭控俄軍無人機攻擊

伊朗40年最嚴重乾旱！　總統警告：德黑蘭恐需限水、撤離人口

港府第三號人物陳茂波「取消訪日」！　共同社：香港大火前已通知

X平台遭歐盟重罰43億！　藍勾勾變詐騙工具　馬斯克惹大麻煩

3寶爸驗DNA...才知子女「全是小王的」　妻：人都會犯錯

祖孫在家遭「7隻比特犬」撕咬喪命！　鄰居控：愛貓也被咬死

201男同志開淫趴被逮！　妻崩潰見「丈夫在其中」：我不會離婚

一次拔掉12顆！　男童「1壞習慣」害嚴重蛀牙、頭痛

想住在日本！21歲陸男搭郵輪「入境福岡」秒逃跑　非法滯留被逮

快訊／《信號》趙震雄宣布引退　「遭控涉偷車性侵」道歉：讓各位失望了

PTT板主改板標「賴瑞隆子應就地正法」　火速遭解職公告：重大惡劣

「F級高材生」閃電進軍拍AV！　昔穿內衣逛迪士尼爆紅

張育成化身總領袖親授球技！悍動希望訓練營升級3大課程　80名小將滿載而歸

直擊／舒華奪獎霸氣大喊：我是誰！　5萬人喊出本名字...她滿足笑了

直擊／AAA頒獎到一半出意外！粉絲突然昏倒　救護人員緊急推輪椅衝上去

林逸欣爸爸「暴瘦緊急送醫住2週」！　病因曝光：老人不要小看不舒服

1500人坐滿願景園區草皮推正向數位生活　黃偉哲：陪伴比螢幕更重要

新人領21萬天價月薪　住都中心澄清：算法不正確

快訊／新北男高樓墜落倒臥車道！四肢變形　頭部重創送醫不治

【殘骸散落一地】國道1號凌晨重大車禍！　「33歲駕駛亡」事發經過曝

國際熱門新聞

日週刊再爆：川普與高市通話時「措辭辛辣」！

川普簽《台灣保證法案》　美前外交官揭真正目的

Netflix收購華納！　影迷影響一次看

201男同志開淫趴！妻崩潰見「丈夫在其中」

北韓高官「偷揪歡樂組」開淫趴！無視金正恩

川普版《國安戰略》：不支持改變台海現狀

「大叔館長」被槓鈴壓胸1下　起身後倒地身亡

鄭麗文接受紐時專訪：時間不站在台灣這邊

美《國安戰略》重視台灣　要求日韓漲軍費

中國爆買投資房地產　高市早苗要下重手整治

39歲陸男「砍死日本女同事」！持刀狂刺臉

3寶爸驗DNA才知幫小王養子女6年

美股收紅近高點　台積電ADR漲0.61％

美對中制裁、重大出口管制喊卡　原因曝光

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

入冬最強寒氣侵台！低溫下探10度連凍4天

繳電費「發票爽中1000萬」　獎落這縣市！

Joeman新女友「醫美前」舊照流出 　和現在判若兩人

全台第3家「島語」12/29開幕

塑膠微粒在全身跑透透！醫師教3排毒方式

阿公阿嬤溜滑梯上演活春宮！分別遭拘役40、25日

他買交換禮物「小到看不清楚」　網驚：增值又實用

目睹鼎泰豐「大型雙標現場」震驚了　OL喊：下次講英文

楓葉姐姐GG？抖音正式下令「嚴禁過度美顏」

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

快查是不是你！喝手搖飲「爽中發票1000萬」

勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

中山變態男連抓8女屁股！光頭哥霸氣壓制

水產店老闆偷吃花店闆娘！自豪：入珠最大顆

24歲警遭撞命危　總統府：祈願一切平安

更多

最夯影音

更多
遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退

遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退
等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面