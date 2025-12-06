Joeman新女友「醫美前」舊照流出 　和現在判若兩人

▲女網紅蕭伊過去曾經因嬰兒肥。（圖／翻攝Threads／11.sns，下同）

記者葉國吏／綜合報導

百萬網紅Joeman（九妹）被新女友是擁有21萬IG粉絲的女網紅蕭伊，蕭伊過去也勇敢分享整形前後的樣貌，掀起網友熱烈討論。蕭伊本人也坦言「和現在判若兩人」。

據爆料，Joeman本次米蘭之旅的女伴正是蕭伊。網友不僅找出大量兩人同框的「鐵證照」，還挖出蕭伊在社群媒體上分享整形心路歷程。蕭伊坦言，自己以前因嬰兒肥加上素顏，看起來和現在判若兩人。她也坦白，現在打扮努力、加上科技醫美，自己都覺得改變很勵志。

現年29歲的蕭伊，曾就讀馬偕護專化妝品應用管理科系，對醫美相當瞭解。她在網路上公開過隆鼻手術的韓國影片，也分享自己注射玻尿酸改善法令紋與下巴，另外還有肉毒桿菌瘦臉的經驗。蕭伊表示，臉變瘦是因年齡膠原蛋白流失，以前臉腫現在修飾過。

▲蕭伊表示自己有打玻尿酸。（圖／翻攝Threads／11.sns）

蕭伊不只分享前後對比照，還鼓勵大家投資自己是最值得的事。她回應網友好奇為什麼敢大方承認整形，強調自己希望藉由社群影響力，鼓勵女生勇敢追求改變和自我提升。蕭伊也強調，自己不怕被討論，歡迎大家一起交流整形經驗。