北市議員選戰／港湖重演高嘉瑜、吳欣岱大戰　綠擬提4席拚選票最大化

▲北市2026內湖南港議員爭取連任與新人挑戰表。（圖／AI製圖，點圖放大）



記者杜冠霖／台北報導

2026台北市議員選舉即將開打，台北市第2選區（內湖、南港）競爭激烈，泛綠營部分，基進黨秘書長吳欣岱預計參戰，在上屆議員選戰中，資深議員江志銘就因此落馬，而「吸票機」前立委高嘉瑜也幾乎確定回鍋議員選戰，此次港湖選戰將重演高嘉瑜、吳欣岱大戰，綠營預計維持提名4席，但各選將人人自危，深怕稍有不慎就意外落選。

2022年台北市議會61席議員，李彥秀、王鴻薇、徐巧芯、王世堅、吳沛憶轉任立委，趙怡翔轉入國安會，許家蓓病逝，陳政忠因案入獄，出缺多達8人為歷屆之最。內湖南港選區應選9席，國民黨當選5席，現因李彥秀轉任立委，因此現有國民黨4席，民進黨3席，民眾黨1席。

港湖區綠營部分，八連霸的李建昌有意交棒給律師陳又新；資深議員王孝維競逐連任；加上現任議員何孟樺、前立委高嘉瑜，共有4人有意挑戰明年選戰，綠營也預計提名4席。

上屆港湖議員選戰中，基進黨的吳欣岱，雖未當選議員但拿下落選頭，並意外拉下民進黨三屆議員江志銘；而上次立委選戰，高嘉瑜激戰李彥秀惜敗，雖一度被點名挑戰台北市長，高嘉瑜日前受訪時表態，「2026不缺席，那當然也會是從港湖重新出發」，加上頻頻在港湖跑行程，回歸議員選戰幾乎成定局。因高嘉瑜在地方被視為吸票機，除吸引淺藍、白營選票外，也可能外溢衝擊綠營總席次。

最可能受到衝擊的何孟樺就曾引用《莊子》名句「北冥有魚，其名為鯤」暗指高嘉瑜回歸的政治效應，直言高是一尾「大魚」，大魚入水，自然激起大浪，被浪打到的人情緒反應激烈也就不意外。

面對可能選情衝擊，民進黨仍堅持在該區提名4席，地方人士透露，高嘉瑜在地方是「真的很強」，除吸引淺藍、白營選票外，高嘉瑜這2年仇恨值也降低不少，確實可能吸引大量選票支持。

另外吳欣岱部分，過去跟高嘉瑜在選戰廝殺太激烈、裂痕未能縫補，且地方經營也不如綠營4位候選人，綠營就做好自己的事，確保選票最大化能夠4席全上即可。