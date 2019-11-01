　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

5男撿屍14歲少女「輪流洩慾」竟無罪！　西班牙法庭：被告沒有暴力威脅

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼西班牙群眾11月25日「國際反對男性日」聚集在潘普洛納（Pamplona）抗議，高喊「性暴力也有著暴力的基礎。」。（圖／達志影像／美聯社）

▲西班牙群眾走上普洛納（Pamplona）街頭抗議，高喊「性暴力也有著暴力的基礎。」。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

西班牙加泰隆尼亞（Catalonia）5名男子涉嫌「撿屍」，輪流強暴喝醉的14歲少女，遭檢方依性侵罪名起訴，卻被法院裁定無罪，因為在過程中「沒有使用暴力或威脅。」他們因較輕微的「性虐待」罪名入獄，服刑10年至12年，但判決結果一出，引發外界批評。

巴塞隆納（Barcelona）一間法院裁定，5名被告的性侵罪名無罪，但是性虐待罪名成立，判處10年至12年的有期徒刑，必須賠償1.2萬歐元（大約新台幣40.7萬元），因為上述犯行「極度嚴重，尤其非常具有污辱性。」

根據《國家報》（EL PAÍS），法庭認為，少女當時受到酒精與藥物的影響，「不知道自己做了什麼、沒做什麼，因此也沒有能力同意或反對與大多數被告發生性關係」，5名男子「沒有使用任何形式的暴力或威嚇。」

BBC報導，西班牙法律規定，唯有涉及身體暴力或者威脅恐嚇的情況之下，性犯罪才會被視為強暴。

▲▼西班牙群眾聚集在潘普洛納（Pamplona），抗議法院裁定5名涉嫌輪暴的男性性侵罪名不成立。（圖／達志影像）

▲西班牙法院裁定，5名涉嫌輪暴的男性性侵罪名不成立，人們走上潘普洛納街頭抗議。（圖／達志影像／美聯社）

檢察官表示，5名男子2016年10月參加年輕人流行的飲酒社交活動Botellón，在曼雷沙（Manresa）一座廢棄工廠內性侵少女。他指出，被害人被酒精、藥物影響，意識模糊，但其中一名嫌犯安德烈斯（Bryan Andrés M.）曾說，「換你了，每個人15分鐘，不要拖。」

根據《新聞週刊》（Newsweek）被害人出庭時表示，喝醉後記憶非常模糊，但有感覺到「受到威脅」，因此「必須這麼做」，因為有人亮出手槍揮舞，這一把武器後來被證實是空槍。雖然她的內褲上被驗出其中一名嫌犯的DNA，但是所有被告都否認犯罪。

《每日電訊報》（The Telegraph）報導，女性律師協會「泰美斯」（Themis）副主席貢薩洛（Altamira Gonzalo）表示，這一項判決令人無法接受，「它指出，女孩在完全沒有防禦能力的情況之下，沒有受到任何恐嚇，仁慈地對待性侵犯，缺乏任何種類的性別意識觀點。」
 

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

ET快訊
電信三雄雙11拼優惠！iPhone 11「限時1111元開搶
1500萬超跑未掛牌上路…被銷毀成8千元廢鐵　他批交通部裝死
余苑綺化療「嘴巴破洞」心疼病況曝　余天忍淚：一定會陪妳一起走
「Her」下殺3.8折起！韓系保養品、上班零嘴通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

伊拉克總理：若在憲法框架下找到替代人選　「願辭職下台」

1包大麻「塞進鼻孔」太深挖不出！　男囚藏毒「糗卡18年」

1包大麻「塞進鼻孔」太深挖不出！　男囚藏毒「糗卡18年」

火噬首里城！日本YouTuber自稱「抽菸釀禍」…秒刪道歉影片

印度最暖YouTuber「阿公廚房」Reddy爺爺過世　「煮飯＝辦桌」餵飽貧童孤兒

印度宣布「查謨─喀什米爾」成為聯邦屬地　中央政府直接管轄

美軍「獵殺IS首領巴格達迪」畫面曝光！　激烈駁火2hrs空襲轟炸

推特11/22起「全球禁止政治廣告」　CEO：政治傳播不應向金錢妥協

狠父住「五星級飯店」活活揍死1歲女兒！　妻狂奔大廳哭喊尖叫

中生製藥公子謝承潤獲贈「38億美金股份、任職董事」　秒成24歲億萬富翁

1歲童吃餅乾不慎「噎住」零意識 母裂肺哭喊...5警合力CPR神搶救

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

轉角遇「碰瓷橘貓」衝出攔車！　暖男嚇拿肉泥＋終生飯票賠償

韓國瑜搶攻青年票再開支票 銀行不收學貸利息「政府補貼」

沖繩450年世界遺產首里城大火　3主殿烈焰衝天朱紅木柱燒成炭

他搭公車踹陌生女譙髒話急烙跑！ 被司機拽回...秒裝無辜：怎麼了嗎

「台版波波草」彰化秘境要關了　種4年免費參觀！地主：賠上萬

許富翔一句話秒撩陳意涵　網友甜笑：太有愛了吧！

威爾史密斯自信「超會拿筷子」　空中夾紙不想輸..秒學作弊用桶接！

蘋果福利機特賣又來了！iPhone 8狂打3.8折萬元有找

「想要沒有遺憾」背包客挑戰獨自旅行失蹤　150人找她變泡水屍體

母長年在外工作　14歲少女淪「繼父的壞壞發洩器」崩潰求助…竟被嗆：妳狐狸精

母誤拿「高濃度酸」當食鹽水洗鼻！　4月大兒下秒臉冒白煙皮膚壞死

5男撿屍14歲少女「輪流洩慾」竟無罪！　西班牙法庭：被告沒有暴力威脅

沖繩首里城燒11小時「正殿至今仍冒煙」　80調查員「延遲1小時半」鑑識

加密群組傳「9萬極樂海參崴」 　4天3夜5妞爽滾床…PO比基尼妹扭臀照搶客

川普提「北韓政策代表」出任副國務卿　畢根有望接替蓬佩奧

「9000間按摩店賣春」華人赴美性交易　她公民夢碎跳樓輕生

颱風+地震又接祝融！日本世界遺產崩裂倒塌　熊本城7.1強震至今沒修好

曹國一家被捕第3人！　親弟涉貪「收500萬洩考題」還想假離婚逃債

「要做世界最好的手機」　霸氣女老闆：銷量1億不成問題...開售一天僅賣出3隻

全台首例！台師大雙主修輔系新制　調降學分數、改採登記制

金山聖德宮「半嶺訪源」徒步行腳　家鄉弟子曹育齊親題字「三官大帝」

李興文兒擁美國高學歷！李堉睿涉2罪拒警偵訊　「律師不到我就不講」

台中最強住宅計畫！　光華高工舊校地打造「皇普莊園」

偶像劇教母年底嫁女兒　高寯雅婚宴細節首曝光

預估明年投票率創新低韓國瑜將得利　柯文哲：他的粉比較鐵

老公幫哄小孩睡覺　媽洗完澡上樓一看笑暈：辛苦2個寶貝了...

天才小史、雷納德同大學出產同年獲冠軍賽MVP　歷史首見

總質詢狂問黃瀞瑩性騷擾案　呱吉：真的關心不會用粗暴的方式

男慘遭爆頭慘死...監視器全消失　同事現場滅證：他酒醉跌倒

國際熱門新聞

正妹自拍無碼片　上網賣2片被抓

世界大賽秀雪乳　奶妹遭罰240萬

巴國列車疑瓦斯氣爆　增至73死

即／美眾院通過總統彈劾調查程序

39凍屍案「6越南籍家屬崩潰找人」　開車廂全是血手印

IS首證實巴格達迪身亡　揚言報復

正殿無灑水器　琉球王國文物燒光

小禎也唸過　世界最貴學校價格驚人

少女撞臉學妹　自拍留念揭驚人身世

富婆爽嫁3男懷孕　不知道爸爸是誰

約好不養貓！他讓貓奴新娘幸福淚崩

清純妹穿火辣洋裝　一坐下網暴動了

他把1包大麻塞進鼻孔　糗卡18年

沖繩首里城大火　正殿烈焰衝天全毀

更多熱門

相關新聞

西班牙提議接手「25屆聯合國氣候大會」

西班牙提議接手「25屆聯合國氣候大會」

智利總統皮涅拉（Sebastian Pinera）於當地時間30日宣布停辦APEC峰會及聯合國氣候變遷大會（COP25）；到了31日，他指出西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez），已提出接手主辦COP25。

性侵男咬警　交保扮喇嘛再害兩女

性侵男咬警　交保扮喇嘛再害兩女

狼師遭判17年喊太重　上訴二審下場更慘

狼師遭判17年喊太重　上訴二審下場更慘

狼師肖想「親子丼」　性侵少女還逼她媽拍裸照

狼師肖想「親子丼」　性侵少女還逼她媽拍裸照

性侵女移工判4年7月　男仲介上訴期間死亡

性侵女移工判4年7月　男仲介上訴期間死亡

關鍵字：

西班牙性侵強暴輪姦性犯罪

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

台男娶越配！網一看絕美新娘哭了

超車道開113km遭後車閃燈50秒　駕駛：很趕唷

麵店女員工遭碰胸　男客遭提告竟留負評

搶男人罵歐陽娜娜Bitch！500億閨蜜6年黑歷史起底

柯賜海近況曝光　穿拖鞋骨瘦捷運站不穩

天天關燈滑手機！他左眼突然失明

床上多了「長腳大香蕉」媽掀開笑翻

李興文25歲長子半夜「脫光夜宿新莊IKEA」

30歲還沒嫁人　她遭母親鐵棍狂毆

女大生離校取快遞後失蹤！4天后慘死橋下

正妹自拍無碼片　上網賣2片被抓

蘋果福利機特賣又來了！這次iPhone 8狂打3.8折

墾丁小廟入夢　美女允捐200萬

11月新制懶人包！星光郵局上線了

李小璐爆「露臀艷照」瘋傳！賈乃亮被曝：他現在瘋了

更多

最夯影音

更多
1歲童吃餅乾不慎「噎住」零意識 母裂肺哭喊...5警合力CPR神搶救

1歲童吃餅乾不慎「噎住」零意識 母裂肺哭喊...5警合力CPR神搶救
單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

轉角遇「碰瓷橘貓」衝出攔車！　暖男嚇拿肉泥＋終生飯票賠償

轉角遇「碰瓷橘貓」衝出攔車！　暖男嚇拿肉泥＋終生飯票賠償

韓國瑜搶攻青年票再開支票 銀行不收學貸利息「政府補貼」

韓國瑜搶攻青年票再開支票 銀行不收學貸利息「政府補貼」

沖繩450年世界遺產首里城大火　3主殿烈焰衝天朱紅木柱燒成炭

沖繩450年世界遺產首里城大火　3主殿烈焰衝天朱紅木柱燒成炭

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面