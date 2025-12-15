卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

記者陶本和／台北報導

因應在野黨強勢修《財劃法》，衝擊中央施政推動，行政院長卓榮泰15日正式宣布「不副署」。對於在野黨批評是獨裁作為一事，卓榮泰反擊，強調行政權一再被削弱，五院體制形同虛設，立法院一院獨大、國會獨裁，「立法委員有意見，可以提出不信任案倒閣，這就不叫行政院獨裁，因為有後續救濟，有法律機制跟憲法機制，就不叫獨裁」；他甚至直呼，被一個毀憲亂政的國會跟政黨倒閣不信任，將是他畢生「民主勳章」，願意成為護憲鬥士，跟國人走上護憲護國的道路。

卓榮泰表示，過去一年七個月當中，立法院總質詢面對比較大聲的質詢，他會比較用力回覆之外，很少主動公開跟立法院做任何不必要的對立，甚至多次公開跟私下、不拘任何形式的拜會，提出各種解決之道，但所有努力都沒有一件達成。

▲行政院長卓榮泰召開「捍衛憲政秩序 行政院記者會」。（圖／記者徐文彬攝）



卓榮泰指出，就跟立法院長韓國瑜談好的後續工作，也沒有一件可以如願，甚至在談好的時程之前，立法院突然爆出突襲動作，財劃法修法就是，「對我來說已經深感無奈」。

卓榮泰表示，行政權一再被削弱，五院體制形同虛設，立法院就是一院獨大、國會獨裁，沒有方式可以救濟才叫獨裁。

「這才叫獨裁，立法獨裁！」卓榮泰說，無人可以控制，無人可管，擴權到搶錢，到今天破壞行政體制，立法委員有意見，還是可以提出不信任案倒閣，這就不叫行政院獨裁，有後續救濟，有法律機制跟憲法機制就不叫獨裁。

卓榮泰強調，不副署也是憲法賦予行政院長的救濟，身為院長被一個毀憲亂政的國會跟政黨倒閣不信任，將是他畢生「民主勳章」，願意成為護憲鬥士，跟國人走上護憲護國的道路。