不副署財劃法非獨裁　卓榮泰：立院有意見可提出不信任案制衡

記者陳家祥／台北報導

面對在野黨強勢修正《財劃法》，行政院今（15日）召開「捍衛憲政秩序」記者會，院長卓榮泰正式宣布，將依照中華民國《憲法》第37條，決定不予副署本次修法。卓說，若立法院對行政院不副署的決定有意見，「立法院可以依照《憲法增修條文》第3條第2項第3款的規定，這是憲法賦予立法院的權利，可以對行政院長提出不信任投票制衡」。

卓榮泰說，這會期總質詢結束那天，他再次強調，共同合作才是國人最大要求，一起以國家為念、以每一位國人為念，還是令人遺憾痛心，《財劃法》覆議案立法院不安排行政院說明，拒絕溝通，直接否決再次討論的機會，行政院所提出的《財劃法》版本，也完全無法排入審查。

「到這時候，行政院已經窮盡憲政救濟各種可能，而今只剩下不副署這一途徑。」卓榮泰表示，基於憲法權力制衡設計，若立法院對行政院不副署的決定有意見，「立法院可以依照《憲法增修條文》第3條第2項第3款的規定，這是憲法賦予立法院的權利，可以對行政院長提出不信任投票制衡」。

卓榮泰強調，行政院不副署的這項權利，絕非行政權的獨大，也絕非行政權的獨裁，因為他可以受到立法院憲法所賦予的不信任案，來做不同的表示。

▲行政院長卓榮泰召開「捍衛憲政秩序 行政院記者會」。（圖／記者徐文彬攝）

