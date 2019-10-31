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火噬首里城！日本YouTuber自稱「抽菸釀禍」…秒刪道歉影片

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▲▼日本Youtuber近藤（近藤チャンネル）自稱是引發首里城火災的罪魁禍首。（圖／翻攝自YouTube／NEWS）

▲日本Youtuber近藤（近藤チャンネル）自稱是引發首里城火災的罪魁禍首。（圖／翻攝自YouTube／NEWS）

記者吳美依／綜合報導

日本沖繩世界遺產「首里城」（Shuri Castle）於31日凌晨2時40分遭遇祝融之災，延燒將近11小時，正殿、南殿、北殿等地方都被燒毀，起火原因仍然未知。一名Youtuber近藤（近藤チャンネル）卻上傳影片，自稱曾在現場抽菸，才會引起火災，為此現身道歉。但是，許多網友認為，他只是想要藉著話題打開知名度。

近藤凌晨在Youtube頻道上傳影片，標題叫做「焚燒沖繩首里城的人是我。」他說，先前曾在火災現場，「那是我，真的很抱歉，因為我的不小心……我抽菸了，真的非常抱歉。」據了解，原始畫面事後遭到刪除，但已被其他網友備份。

消息一出，許多網友卻認為，近藤只是想要藉著火災話題「蹭熱度」，引起關注，不是真正的肇事兇手，選擇耐心等待消防與檢調單位的調查結果。

《星島日報》、《頭條日報》報導，日本警方目前尚未釐清首里城的起火原因，但是並不排除是人為導致，目前尚未對近藤的影片做出回應。

▲▼ 日本沖繩世界遺產「首里城」（Shuri Castle）31日陷入火海。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本沖繩世界遺產「首里城」（Shuri Castle）31日陷入火海。（圖／達志影像／美聯社）

綜合外媒報導，首里城10月27日至11月3日期間，舉行「首里城祭」，主辦單位仍在現場準備祭典，沒想到竟發生火災，直到當地時間下午13時30分（台灣時間中午12時30分）左右才被撲滅。那霸市消防局指出，包含正殿、南殿、北殿、書院、鎖之間、黃金御殿與二階御殿皆被焚毀，連奉神門也被波及，燃燒面積約4836平方公尺。

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