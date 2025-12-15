　
社會 社會焦點 保障人權

被柯文哲罵了1年　檢察官首度回應：希望不再有京華城案

▲▼涉犯京華城等案的柯文哲，今（15日）出庭嗆檢方論告「又在亂說」等語，庭外受訪笑稱「我哪有講『胡說』」。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地院審理柯文哲涉京華城貪污案，排定一個禮拜的辯論程序。（圖／記者黃哲民攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地院15日開始進行京華城容積弊案辯論程序，檢察官首先針對柯文哲在台北市長任內與威京集團主席沈慶京密會後，開始加速京華城取得容積獎勵的過程論告，指出不少公務員私下抱怨「高官恣意，財團跋扈，議員施壓」，針對柯文哲過去多次質疑檢察官邪惡、編故事，檢察官首度語重心長回應，「我們相信透過努力工作，會讓社會變更好。」

公訴檢察官廖彥鈞論告中提到，京華城案容積獎勵價值上百億元，整個案子的推進脈絡是遇到阻礙，就安排會面，然後排除阻礙，柯文哲和沈慶京（下圖，湯興漢攝）曾在2020年2月、9月，2021年2月3度密會，之後分別是都發局有疑義的京華城案被送進都委會研議、進入公開展覽程序、產發局被迫接受京華城的回饋地作為新創基地。

▲▼台北地院審理京華城案，柯文哲、沈慶京、應曉薇等三名被告出庭辯論，中午休息時間外出用餐。（圖／記者湯興漢攝）

檢方指出，京華城案爭議多年，柯文哲在2019年之前說要謹慎處理，2020年開始與沈慶京密會後，就推說不知道、相信公務員的判斷，實際上是讓過去一再對京華城提出法律疑慮的公務員備感壓力，彼此私下抱怨連連，感嘆「高官恣意，財團跋扈，議員施壓，公務員成箭靶」。

廖彥鈞在說明京華城如何在公務員、都委會委員持反對意見或提出質疑之下，仍順利取得於法無據的容積獎勵後，話鋒一轉，提到柯文哲在官司審理的一年裡，每次開庭就是在罵檢察官，檢方尊重柯文哲的答辯權，但「有一句話，我真的無法認同，就是他說我們檢察官是以害人作為職志，是邪惡的」。

廖彥鈞表示，自己過去3年都是國民法官專組的檢察官，在法庭所見過的被害人淚水，不會少於在場任何一位法律人，「檢察官不像柯市長位高權重，可以決定一個城市的未來，但是我在自己的工作崗位上，努力把分內的事情做好。」廖彥鈞解釋過去未回應柯文哲，是因為「我們專業既然是法律，就透過證據的累積試圖讓法院了解到京華城案在決策的過程及結果，被告應該要擔負什麼樣的責任」，「檢察官最關心的事，是永遠不要再有下一個京華城案。」

12/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
386 2 3665 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

京華城案檢方論告　柯文哲插嘴「又在亂說」

京華城案檢方論告　柯文哲插嘴「又在亂說」

柯文哲於台北市長任內涉犯京華城等案，今（15日）上午出庭在檢方論告時，忍不住插嘴嗆檢方「亂說」、「又在亂說」等語，主因是檢方提及他2020年2月在市長室與沈慶京密會一事，審判長制止柯、要他在被告答辯時間再講，午休時，柯被媒體詢問為何說檢方「胡說」，他笑答哪有講「胡說」，再被問到是否講「亂說」，柯沒回應。

即／京華城案一審辯論登場　柯文哲9被告齊聽檢方論告

即／京華城案一審辯論登場　柯文哲9被告齊聽檢方論告

家暴案出庭林穎孟狂哭　被虧要錢三級跳

家暴案出庭林穎孟狂哭　被虧要錢三級跳

即／爭京華城案法庭直播失敗　柯文哲提抗告遭高院駁回

即／爭京華城案法庭直播失敗　柯文哲提抗告遭高院駁回

藍議員、卓冠廷要柯文哲別到土城開講　許甫：有邏輯都知道是嘲諷

藍議員、卓冠廷要柯文哲別到土城開講　許甫：有邏輯都知道是嘲諷

關鍵字：

京華城柯文哲辯論圖利

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！
羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

