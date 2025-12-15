被柯文哲罵了1年　檢察官首度回應：希望不再有京華城案

▲台北地院審理柯文哲涉京華城貪污案，排定一個禮拜的辯論程序。（圖／記者黃哲民攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地院15日開始進行京華城容積弊案辯論程序，檢察官首先針對柯文哲在台北市長任內與威京集團主席沈慶京密會後，開始加速京華城取得容積獎勵的過程論告，指出不少公務員私下抱怨「高官恣意，財團跋扈，議員施壓」，針對柯文哲過去多次質疑檢察官邪惡、編故事，檢察官首度語重心長回應，「我們相信透過努力工作，會讓社會變更好。」

公訴檢察官廖彥鈞論告中提到，京華城案容積獎勵價值上百億元，整個案子的推進脈絡是遇到阻礙，就安排會面，然後排除阻礙，柯文哲和沈慶京（下圖，湯興漢攝）曾在2020年2月、9月，2021年2月3度密會，之後分別是都發局有疑義的京華城案被送進都委會研議、進入公開展覽程序、產發局被迫接受京華城的回饋地作為新創基地。

檢方指出，京華城案爭議多年，柯文哲在2019年之前說要謹慎處理，2020年開始與沈慶京密會後，就推說不知道、相信公務員的判斷，實際上是讓過去一再對京華城提出法律疑慮的公務員備感壓力，彼此私下抱怨連連，感嘆「高官恣意，財團跋扈，議員施壓，公務員成箭靶」。

廖彥鈞在說明京華城如何在公務員、都委會委員持反對意見或提出質疑之下，仍順利取得於法無據的容積獎勵後，話鋒一轉，提到柯文哲在官司審理的一年裡，每次開庭就是在罵檢察官，檢方尊重柯文哲的答辯權，但「有一句話，我真的無法認同，就是他說我們檢察官是以害人作為職志，是邪惡的」。

廖彥鈞表示，自己過去3年都是國民法官專組的檢察官，在法庭所見過的被害人淚水，不會少於在場任何一位法律人，「檢察官不像柯市長位高權重，可以決定一個城市的未來，但是我在自己的工作崗位上，努力把分內的事情做好。」廖彥鈞解釋過去未回應柯文哲，是因為「我們專業既然是法律，就透過證據的累積試圖讓法院了解到京華城案在決策的過程及結果，被告應該要擔負什麼樣的責任」，「檢察官最關心的事，是永遠不要再有下一個京華城案。」