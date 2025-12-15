　
國際

早上洗澡還是晚上洗澡好？專家給建議：體味不是來自汗水

洗澡,浴室,淋浴間,浴袍,廁所（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲究竟要早上洗澡好，還是晚上洗澡好，專家給出建議。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者柯振中／綜合報導

究竟早上洗澡還是晚上洗澡比較好，一直以來都是不少人爭論的話題。對此，有微生物學家指出，從細菌、體味與寢具衛生角度來看，早上洗澡其實更有助於維持整天的清潔與清新，也較能降低異味與過敏風險。

根據外媒《The Conversation》微生物學家說明，洗澡本身是良好衛生習慣的重要一環，無論時間點為何，都有助於清除皮膚表面的汗水、油脂與汙垢，進而降低皮膚感染與紅疹發生機率，同時抑制體味產生。

不少人以為體味來自汗水，但實際上，新鮮汗水本身並沒有味道，真正的異味是皮膚表面的細菌，尤其是葡萄球菌，分解汗水後產生含硫化合物所致，這也是人體出現刺鼻體味的主要原因。

研究指出，人在白天活動時，身體與頭髮會沾附灰塵、花粉等過敏原，同時累積汗水與皮脂，即便部分被衣物阻隔，仍有不少會轉移到床單與枕頭套上。夜間洗澡雖能清除白天累積的髒汙，但人在睡眠時仍會持續流汗，皮膚細菌依然會在夜間滋生，導致隔天早上仍可能產生體味。

▲▼洗澡。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲究竟要早上洗澡好，還是晚上洗澡好，專家給出建議。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

專家也提醒，若床單與枕套未定期清洗，夜間洗澡的清潔效果恐大打折扣。床鋪上的細菌、皮屑與塵蟎排泄物，仍可能在睡眠過程中重新附著於乾淨的皮膚上，增加過敏與氣喘惡化的風險。

相較之下，早上洗澡可一併洗去夜間累積的汗水、細菌與脫落的皮膚角質，並減少穿上乾淨衣物時攜帶的微生物量。微生物學家指出，這樣有助於降低細菌整天分解汗水的機會，讓人維持更久的清新狀態，因此從科學角度來看，更傾向支持早上洗澡。

不過，專家也強調，每個人都有自己的生活習慣與偏好，洗澡時間並非唯一關鍵。無論選擇早上或晚上洗澡，最重要的是定期清洗床單與枕套，建議至少每週清洗一次，才能有效清除汗水、細菌、皮屑、油脂與黴菌孢子，全面維持睡眠與身體衛生。

12/12 全台詐欺最新數據

