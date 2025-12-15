　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

血腥10分鐘時間軸！　澳洲恐攻「父子聯手掃射」狠奪16命

▲▼澳洲海灘掃射是恐怖攻擊！ 無人機高清拍下槍手被警方擊斃過程。（圖／翻攝自X）

▲2名槍手為父子檔，分別中彈後一死一重傷。（圖／翻攝自X）

記者吳美依／綜合報導

澳洲雪梨邦迪海灘（Bondi Beach）14日發生大規模槍擊案，死亡數已攀升至16人，另有40人受傷，其中5人情況危急，槍手父子檔則是1死1傷。《澳洲新聞》根據目擊者拍攝影片，整理出一份10分鐘時間線，還原案發經過。

第1分鐘
傍晚6時45分，24歲嫌犯納維德（Naveed Akram）與其50歲父親薩吉德（Sajid Akram），站在天橋上，朝著海灘北端的猶太光明節（Hanukkah）聚會開火。42秒後，父親薩吉德丟棄步槍，步下天橋進入海灘。兒子納維德則留在天橋上，繼續從制高點射擊。

第2分鐘
兒子納維德仍在天橋上來回移動、射擊，裝填彈藥與開火的手法非常熟練且冷靜。

第3分鐘
目擊者一邊拍攝一邊哀求，「警察在哪裡？老兄，你在幹嘛啊？別這樣，你在做什麼？」但納維德繼續開火，並揮手示意目擊者離開，顯然僅針對參加猶太聚會的民眾。

第4分鐘
父親薩吉德一共離開鏡頭3分鐘，他在海灘上被英勇人士制伏繳械，隨後設法回到天橋上，拿起備用步槍繼續攻擊。此時，父子檔開始受到警方火力反擊，遂蹲在天橋欄杆後方，趁隙探頭開火。

第5分鐘
父親薩吉德中彈，倒地身亡。兒子納維德並未理會，甚至沒有回頭查看，而是繼續向南方開火還擊。

第6分鐘
納維德獨自與警方交火數十秒，隨後也中彈倒地。他掙扎起身，開了最後一槍又再次中彈，最終癱倒在父親身旁。目擊者大喊，「去死吧！混蛋！太棒了，他們抓到他了，他倒下了。」

第7分鐘
一位民眾走近天橋後向警方招手，另一位民眾隨後也走向已被制伏的槍手，並且舉起雙手。

第8分鐘
遠方警方疑將第2位民眾誤認為槍手而開槍，幸好他閃過子彈而未受傷。一名女警持手槍衝上天橋，試圖控制現場。

▼民眾怒踩槍手頭部，大喊「打死他」。（圖／翻攝X）

▲▼恐怖畫面曝光！澳洲槍手天橋開火遭圍毆 民眾怒踩頭喊「打死他」。（圖／翻攝自x）

第9分鐘
大量憤怒民眾湧上天橋，對槍手拳打腳踢，其中一人脫衣狂踹嫌犯頭部，還大罵「打死他」，隨後被警方制止。

第10分鐘
一名女警在天橋下方的坎貝爾大道（Campbell Parade）尋獲一把步槍，被認為是槍手丟棄的犯案工具之一。槍擊案正式結束，警方與反恐部隊控制現場。

新南威爾斯州（NSW）警方15日證實罹難者攀升至16人，年齡介於10歲至87歲之間，包括一名女孩與猶太拉比（Rabbi，猶太教精神領袖或宗教導師）。

警方也在案發地點附近的一輛汽車上發現爆裂物，目前已經安全移除。他們將此案定調為恐怖攻擊，動員300多名警力，與當地猶太社群密切合作，保護相關宗教場所。

根據初步調查資訊，兒子納維德是一名失業的建築工人，目前已被拘留，中彈後依然情況危急。父親薩吉德確認被警方擊斃，他是一名水果店老闆，擁有持槍執照與6把槍械。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
386 2 3665 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高職女遭同學大便抹桌椅、飲料裝馬桶水
不副署逼藍白倒閣重選？　洪孟楷嗆：總統沒一起改選就不要癡心妄
槍聲響起「肉身護妻」！男中彈亡　妻慟：沒有丈夫了
逆轉！桃園「走路S型狂抖」國中女未吸喪屍煙彈　檢驗全陰性
遭3打1反擊竟雙殺亡！清潔隊員喊「正當防衛」仍重判24年定讞
好萊塢大導演家中爆命案！1男1女離奇死亡
血腥10分鐘時間軸！　澳洲恐攻「父子聯手掃射」狠奪16命

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北海道暴風雪肆虐！積雪量「破往年3倍」風速40m　航班列車全停擺

澳洲槍擊！男為阻止槍手「命喪好友眼前」　救生員赤腳狂奔救人

夫妻吃下餐點口腔灼燒嘔吐　監視器拍到外送員「噴不明物加料」

澳洲恐攻「27歲足球員不幸罹難」　俱樂部悲痛證實

媽網路為「死去2歲兒心碎募款」　5天後卻虐童、過失殺人罪被捕

血腥10分鐘時間軸！　澳洲恐攻「父子聯手掃射」狠奪16命

廉航空中「驚險擦身軍機」　指控美軍機未開應答器

瓜地馬拉2市鎮緊急狀態！　武裝分子襲擊警局、挾持公車

槍聲響起「肉身護妻」！男中彈亡　妻慟：沒有丈夫了

日本沒貓熊了！東京明年1月「歸還中國」　日媒嘆：台灣有事害的

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

雲林斗南3車撞一團！小貨車「斷頭變形」　2人送醫搶救不治

12強左投陳柏清婉拒經典賽　連動兩次手術全力備戰明年

持刀男追2高中生闖國小校園　高中生嚇打給爸：我剛剛被追殺

雲林斗南2死車禍撞擊瞬間曝！白色休旅迎面猛撞奪命　一度竄火球

北海道暴風雪肆虐！積雪量「破往年3倍」風速40m　航班列車全停擺

澳洲槍擊！男為阻止槍手「命喪好友眼前」　救生員赤腳狂奔救人

夫妻吃下餐點口腔灼燒嘔吐　監視器拍到外送員「噴不明物加料」

澳洲恐攻「27歲足球員不幸罹難」　俱樂部悲痛證實

媽網路為「死去2歲兒心碎募款」　5天後卻虐童、過失殺人罪被捕

血腥10分鐘時間軸！　澳洲恐攻「父子聯手掃射」狠奪16命

廉航空中「驚險擦身軍機」　指控美軍機未開應答器

瓜地馬拉2市鎮緊急狀態！　武裝分子襲擊警局、挾持公車

槍聲響起「肉身護妻」！男中彈亡　妻慟：沒有丈夫了

日本沒貓熊了！東京明年1月「歸還中國」　日媒嘆：台灣有事害的

包開箱／Delvaux年末壓軸美包！Brillant金光渲染、Cool Box星點冬日奢華

吊車大王「豪買千萬休旅車」　VVVIP待遇曝光！一票人羨慕洗版

寵物展睡覺比賽！法鬥狂睡2小時奪冠　民眾被萌翻：睡到圍紅龍

阿金見奶汪弟嗨翻　興奮踏步「叼玩具分享」笑容沒停過

河北彩伽狂來台拍vlog　粉絲嘆「不好好待日本拍片？」內行揭密

萬華飯店搶先公布明年餐飲優惠　4人同行當日壽星免費吃Buffet

北海道暴風雪肆虐！積雪量「破往年3倍」風速40m　航班列車全停擺

郭方儒情斷邱偲琹消瘦！首談分手內幕　女方交韓國新歡「大方送祝福」

中壢神祕「土地公廟豬肝粥」　邊吃邊聞香客拜拜香火氣

台鐵七堵調車場出軌　運安會建議軌道工項電腦化管理

【這年紀合理嗎？】小朋友街頭尬舞　地板動作一個接一個超秀！

國際熱門新聞

澳洲恐攻案增至16死11命危！　槍手身份曝：爸遭擊斃、兒重傷

腹腔有10公斤腫瘤！醫開刀驚見「足月男胎」

早上洗澡還是晚上洗澡好？專家給建議

日本沒貓熊了！東京明年1月「歸還中國」

槍聲響起！男「肉身護妻」中彈亡

金融市場恐反噬實體經濟！　華爾街罕見示警2026最大風險

澳洲海灘槍擊10死！槍手朝人群開槍

血腥10分鐘時間軸　父子掃射狠奪16命

澤倫斯基：烏克蘭已放棄加入北約

澳洲槍擊　民眾猛踩槍手頭部

賴清德逼站隊！韓媒：韓陷「台灣有事」危機

影片曝光！　澳洲恐攻「白衣男」英勇奪槍中彈

澳洲槍擊增至12死　1槍手遭擊斃

大學教練遭踢爆　約「1男戰3女」多人運動

更多熱門

相關新聞

陸旅遊博主親歷澳海灘恐攻案 離現場不到百公尺：以為是煙花禮炮

陸旅遊博主親歷澳海灘恐攻案 離現場不到百公尺：以為是煙花禮炮

澳洲雪梨邦迪海灘14日發生嚴重槍擊的恐攻事件，已造成16人死亡。案發時，一名來自大陸的旅遊自媒體博主金先生（化名，旅行博主Jin10Apr）剛好在距離現場不到百公尺處拍攝素材，起初誤以為槍聲是煙火禮炮，直到人群驚慌奔逃才察覺事態失控，隨後便經歷人群大規模疏散與全城戒備的緊張時刻。

槍聲響起！男「肉身護妻」中彈亡

槍聲響起！男「肉身護妻」中彈亡

澳洲恐攻16死　川普發聲了

澳洲恐攻16死　川普發聲了

澳洲雪梨景點海灘爆槍案　賴清德慰問罹難者：譴責恐怖主義行徑

澳洲雪梨景點海灘爆槍案　賴清德慰問罹難者：譴責恐怖主義行徑

澳洲邦迪海灘發現2枚土製炸彈！　疑槍手留下

澳洲邦迪海灘發現2枚土製炸彈！　疑槍手留下

關鍵字：

邦迪海灘槍擊澳洲恐怖攻擊猶太光明節恐攻

讀者迴響

熱門新聞

新北人妻看診遭性侵！老公在外苦等

他瘋越式洗頭！2週後癢到爆　「通通都黴菌」醫一看傻了

古巴對台不友善！我國用龍蝦進口制裁

蕭敬騰岳父林光寧病逝！Summer：我沒有爸爸了

「房市骨折」　建設董事長：全世界沒人這樣硬幹

今晚再急凍！　下波變天時間曝

澳洲恐攻案增至16死11命危！　槍手身份曝：爸遭擊斃、兒重傷

腹腔有10公斤腫瘤！醫開刀驚見「足月男胎」

羅志祥驚喜「合體舊愛」太狂！　「性感黑bra看光」狂扭辣爆了

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

移工帶國中妹回宿舍3P　挨告下場曝

三商巧福「超重瓷湯匙」用30年　真相曝光網讚爆

早上洗澡還是晚上洗澡好？專家給建議

共艦喊「中國台灣飛機」！無線電突傳1句...網全嗨翻

妹臉上「紅疹排排站」不是蟲咬　醫：媽媽啊，要換掉它了

更多

最夯影音

更多
操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！
羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面