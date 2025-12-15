血腥10分鐘時間軸！　澳洲恐攻「父子聯手掃射」狠奪16命

▲2名槍手為父子檔，分別中彈後一死一重傷。（圖／翻攝自X）



記者吳美依／綜合報導

澳洲雪梨邦迪海灘（Bondi Beach）14日發生大規模槍擊案，死亡數已攀升至16人，另有40人受傷，其中5人情況危急，槍手父子檔則是1死1傷。《澳洲新聞》根據目擊者拍攝影片，整理出一份10分鐘時間線，還原案發經過。

第1分鐘

傍晚6時45分，24歲嫌犯納維德（Naveed Akram）與其50歲父親薩吉德（Sajid Akram），站在天橋上，朝著海灘北端的猶太光明節（Hanukkah）聚會開火。42秒後，父親薩吉德丟棄步槍，步下天橋進入海灘。兒子納維德則留在天橋上，繼續從制高點射擊。

第2分鐘

兒子納維德仍在天橋上來回移動、射擊，裝填彈藥與開火的手法非常熟練且冷靜。

第3分鐘

目擊者一邊拍攝一邊哀求，「警察在哪裡？老兄，你在幹嘛啊？別這樣，你在做什麼？」但納維德繼續開火，並揮手示意目擊者離開，顯然僅針對參加猶太聚會的民眾。

This is the moment a bystander disarms a gunman during a mass shooting at Sydney’s Bondi Beach that left a dozen people dead or injured. pic.twitter.com/iVsxBnkwSD — Al Jazeera English (@AJEnglish) December 15, 2025

第4分鐘

父親薩吉德一共離開鏡頭3分鐘，他在海灘上被英勇人士制伏繳械，隨後設法回到天橋上，拿起備用步槍繼續攻擊。此時，父子檔開始受到警方火力反擊，遂蹲在天橋欄杆後方，趁隙探頭開火。

第5分鐘

父親薩吉德中彈，倒地身亡。兒子納維德並未理會，甚至沒有回頭查看，而是繼續向南方開火還擊。

第6分鐘

納維德獨自與警方交火數十秒，隨後也中彈倒地。他掙扎起身，開了最後一槍又再次中彈，最終癱倒在父親身旁。目擊者大喊，「去死吧！混蛋！太棒了，他們抓到他了，他倒下了。」

第7分鐘

一位民眾走近天橋後向警方招手，另一位民眾隨後也走向已被制伏的槍手，並且舉起雙手。

第8分鐘

遠方警方疑將第2位民眾誤認為槍手而開槍，幸好他閃過子彈而未受傷。一名女警持手槍衝上天橋，試圖控制現場。

▼民眾怒踩槍手頭部，大喊「打死他」。（圖／翻攝X）



第9分鐘

大量憤怒民眾湧上天橋，對槍手拳打腳踢，其中一人脫衣狂踹嫌犯頭部，還大罵「打死他」，隨後被警方制止。

第10分鐘

一名女警在天橋下方的坎貝爾大道（Campbell Parade）尋獲一把步槍，被認為是槍手丟棄的犯案工具之一。槍擊案正式結束，警方與反恐部隊控制現場。

新南威爾斯州（NSW）警方15日證實罹難者攀升至16人，年齡介於10歲至87歲之間，包括一名女孩與猶太拉比（Rabbi，猶太教精神領袖或宗教導師）。

警方也在案發地點附近的一輛汽車上發現爆裂物，目前已經安全移除。他們將此案定調為恐怖攻擊，動員300多名警力，與當地猶太社群密切合作，保護相關宗教場所。

根據初步調查資訊，兒子納維德是一名失業的建築工人，目前已被拘留，中彈後依然情況危急。父親薩吉德確認被警方擊斃，他是一名水果店老闆，擁有持槍執照與6把槍械。