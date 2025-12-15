班導公告「0人報名畢旅」　全班改上課！萬人驚呆：行程超爛又貴

▲班上同學全都沒報名參加畢業旅行。（示意圖／記者賴文萱攝）



網搜小組／劉維榛報導

許多人長大後，仍懷念學生時期的畢旅時光！不過有高中生笑虧，全班0人參加畢業旅行，班導則發訊息通知「全班同學須在開學日回校上課」。文章引發萬人關注，「行程爛又貴」、「不如全班去唱歌」；也有過來人分享，當年全班也不參加，改包遊覽車玩一周，「玩得更開心」。

一名高中生在Threads表示，導師經過統計後，發現整班同學都無意願參加畢業旅行，因此在家長群組發出公告通知，「全班同學須在開學日回校上課，如果有其他計畫安排，請依正常程序請假」。

看到全班同學們有著如此神默契，讓原PO忍不住笑虧，「大概只有我們班0個人去畢旅」。

貼文曝光後，網友紛紛直呼，「可以請假揪全班出去唱歌，搞不好還比畢旅好玩」、「不錯啊，現在學生都勇於表達自身的喜好，不想去就不去」、「行程爛到連學生都不去畢旅」、「我們班也是，行程超爛又貴」、「各級學校應該全面取消畢旅、校外教學、隔宿露營，真的沒人喜歡」、「如果我是導師，這三天我不上正課」、「老師最討厭旅行了，本來只要看到學生8小時，現在變成要管24小時的秩序，別鬧了」、「高中畢旅不去真的無所謂，因為大學才是真正好玩的時候，而且真的大多畢業後都不會再聯絡，大學也會有新的交友圈了」。

但也有過來人感性表示，「說真的，畢竟是一個回憶，國中的隔宿跟畢旅，我到現在40歲了還記得」、「畢旅去的不是踩點，是不用上課跟和最好的同學一起去玩、過夜的回憶」、「我們也是高中約好集體不參加，之後暑假包遊覽車玩了一個禮拜，遊樂園全去了一遍，其中一天還跑去澎湖」。