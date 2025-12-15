麥當勞App「連7天抽買1送1」　5款套餐限時75折優惠

▲麥當勞APP周年慶優惠一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

麥當勞APP上線2周年，將推出包括M Point點數回饋單點品項5折、套餐75折，加碼3大主題遊戲活動，享9款夯品買1送1與新品優惠等，12月17日至1月6日限時三周開跑。

麥當勞APP周年慶優惠包括「M Point點數回饋5折」，蛋捲冰淇淋、小杯可口可樂、金選美式咖啡、麥克雞塊、麥脆雞腿、大麥克、勁辣雞腿堡、雙層四盎司牛肉堡、豬肉滿福堡加蛋、大薯等超過20個品項，使用一半M Point點數即可兌換。

M Point點數還可換5款指定套餐下殺75折，品項有6塊麥克雞塊、勁辣雞腿堡、大麥克、原味／辣味麥脆雞腿套餐（主餐搭配中薯+中杯可樂）。

▲APP加碼推3大主題遊戲活動。

業者加碼推APP主題遊戲活動，12月17日起至12月23日首周有「周年慶轉出買1送1」，產品有大薯、咖哩搖搖薯條、4塊原味麥克雞塊、4塊咖哩辣味麥克雞塊、麥香雞、麥香魚、豬肉滿福堡、吉事漢堡、漢堡，每人每天可抽2次。

12月24日起至12月30日推「High翻聖誕翻出新品優惠」；12月31日起至1月6日則是「新年迎滿福刮出好運堡滿足」，詳細內容依官方公告為主。

▲「MOS超值省」優惠一次看。（圖／業者提供）

迎接歲末，摩斯漢堡祭出「MOS超值省」系列好康，「超級元氣早餐」享摩斯貝果+大杯冰紅茶特價59元，以及培根雞蛋貝果、火腿歐姆蛋貝果、蕃茄吉士蛋貝果3選1搭配大杯冰紅茶只要79元。

「超值獨享餐」推摩斯吉士漢堡、蜜汁烤雞起司堡、超級大麥燒肉珍珠堡3選1配月亮薯條、圈圈蝦餅及大杯冰紅茶，每套只要199元，還有摩斯鱈魚堡搭配月亮薯條、圈圈蝦餅及大杯冰紅茶優惠價189元。

飲品則有香吉士蘇打、香吉士蒟蒻冰茶、冰橙咖啡、可樂、雪碧等可享同價位任選「買1送1」；大杯摩斯咖啡、耶加雪菲或摩斯經典奶茶享「同價位加10元多1杯」，至門市消費出示優惠券即享好康。

業者更加碼超值組合好康，12月22日至1月4日到店消費「超級大麥薑燒珍珠堡及大杯冰紅茶」優惠價89元，「黃金塔塔鱈魚堡及大杯冰紅茶」優惠價79元，早餐時段套餐飲品加價5元可升級中杯摩斯咖啡。

MOS Order APP跨店取則於12月22日至12月31日祭出2組限量餐點優惠，包括「薑燒珍珠堡及大杯冰紅茶2套優惠價168元」、「黃金塔塔鱈魚堡及大杯冰紅茶2套優惠價158元」。