三商巧福「超重瓷湯匙」30年不換　真相曝光網狂讚：有良心

▲三商巧福使用厚重瓷湯匙，30年來都沒變過，引發網友熱議。（資料照／記者黃士原攝）

記者柯沛辰／綜合報導

台灣老字號牛肉麵連鎖店「三商巧福」長年使用厚重瓷湯匙，一直有網友不解，這樣的湯匙不僅拿起來費力，易發出聲響，而且清洗不易，不禁好奇背後考量。沒想到貼文一出，許多注重食安的網友列出一票優點，大讚三商巧福「有良心」！

原PO在Threads發文表示，「三商巧福的湯匙到底為什麼要用這麼重的？而且還堅持了這麼多年...」部分網友也紛紛附和：「整間店都聽得到湯匙敲到碗的聲音」、「邊吃邊重訓」、「我吃到一半左手真的覺得太累拿不動耶，只能換右手」。

不過，許多注重食安的網友卻紛紛直呼：「有質感，也比美耐皿、塑膠健康一點，現代人都忘了塑化劑風暴的可怕」、「遇到使用陶瓷餐具的店家，我都覺得很感恩，讓顧客可以少一個食安和環保問題」、「看著太多太多餐飲店使用美耐皿裝食物，而三商巧福始終提供瓷器餐具，真該給予他們更多的掌聲！」

有一票內行網友分析，陶瓷做的湯匙不僅兼具耐熱與安全性，不怕遇熱變形或釋出有害物質，還能維持湯入口的溫度，確保湯的風味不變。如今連鎖餐飲普遍採用輕巧不易碎、高溫下有食安疑慮的美耐皿餐具，三商巧福願意不計瓷器成本與破損風險，值得肯定。

其中，一名前員工透露，三商巧福認為瓷器跟瓷碗是對用餐客人的尊重，所以特別訂製瓷器請人開模，專門用來吃牛肉麵，因為不鏽鋼碗筷當時容易聯想到是在軍營或監獄中使用，而使用美耐皿在高溫下會有食安疑慮，加上太過輕巧沒質感，才選擇較厚重的瓷湯匙，讓消費者安心。

▼許多網友紛紛留言大讚陶瓷湯匙。（圖／翻攝自Threads）