美媒揭台灣參與「夏威夷多國演習」　餐會畫面曝光

▲美軍釋出餐會影片，背景有人詢問「那個，通信？通信？」，並且疑似拍到熟悉迷彩服。（圖／翻攝dvidshub，下同。）



記者吳美依／綜合報導

《華爾街日報》（WSJ）報導，美軍正在改變策略，為可能爆發的太平洋戰爭做好準備，應對與中國的潛在衝突。11月的「聯合太平洋多國戰備中心」（JPMRC）大規模軍演中，來自美國、法國、台灣、菲律賓、泰國、新加坡及馬來西亞等國的8000多名官兵，在夏威夷數座島嶼進行演練，尤其著重無人機領域。

根據美國「國防視覺資訊發布服務」（dvidshub）發布影片，JPMRC「26-01」演習結束後，美國陸軍士兵和國際夥伴11月18日在夏威夷「斯科菲爾德營」（Schofield Barracks）舉行餐會，共享食物、故事和傳統。某片段可聽見有人使用台灣口音詢問，「那個，通信？通信？」，另一個片段疑似拍到熟悉迷彩服。

《華爾街日報》指出，中國擁有世上最大飛彈武器庫，以及難以匹敵的工業實力，包括年產量高達數百萬架無人機的產能優勢，能夠挺過一場持久消耗戰。雖未直接點名，但該演習其中一個情境明顯指向台海衝突，某美國島國盟友遭受攻擊，敵軍已經登陸，美國在幾周後參戰。

若北京犯台，美軍可能必須在太平洋「第一島鏈」範圍內與北京交戰，這將涉及廣闊水域及一系列叢林島嶼，全都落在解放軍飛彈射程範圍內，而且難以替分散的部隊提供補給。面對上述威脅，美軍正從過去仰賴昂貴戰鬥裝備與冗長作戰過程的模式，轉向靈活、相對成本低廉的消耗性武器系統。

負責印太地區美國陸軍第25步兵師指揮官巴塞洛繆少將（Maj. Gen. James Bartholomees）說，「現代戰場的真相是，每個人都可能被發現。」士兵們必須準備好對抗無人機、反無人機系統及電子戰術，同時想辦法避免誤傷我軍，或者不慎暴露自己。

Our @25thID Light Fighters continue training in challenging jungle terrain as part of #JPMRC 26-01. Operating in small, dispersed teams, they stay mobile and connected across some of the toughest environments Soldiers face in the @INDOPACOM.#Lethality pic.twitter.com/rAfd78HlRo — U.S. Army Pacific (@USARPAC) November 18, 2025

在為期2周的演習中，各國士兵執行空中突擊及跨島飛彈發射，在峽谷中航行，並在樹下短暫休憩。他們操作超過600架各式無人機，包括3D列印自殺無人機，為M4突擊步槍加裝「智慧射手」鎖定飛行中的敵方無人機並精準射擊，部署僅約iPhone尺寸的穿戴式裝置，偵測或干擾敵方無人機等。

此外，美軍希望在未來幾年刺激國內無人機研發與生產，面對科技迅速進步，也積極擺脫冗長的軍備採購流程，嘗試讓指揮官擁有更大彈性選擇裝備，「就像在亞馬遜購物一樣。」