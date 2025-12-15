　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美媒揭台灣參與「夏威夷多國演習」　餐會畫面曝光

▲▼WSJ：台灣上月參加「夏威夷多國演習」　模擬跨島飛彈射擊。（圖／翻攝dvidshub）

▲美軍釋出餐會影片，背景有人詢問「那個，通信？通信？」，並且疑似拍到熟悉迷彩服。（圖／翻攝dvidshub，下同。）

記者吳美依／綜合報導

《華爾街日報》（WSJ）報導，美軍正在改變策略，為可能爆發的太平洋戰爭做好準備，應對與中國的潛在衝突。11月的「聯合太平洋多國戰備中心」（JPMRC）大規模軍演中，來自美國、法國、台灣、菲律賓、泰國、新加坡及馬來西亞等國的8000多名官兵，在夏威夷數座島嶼進行演練，尤其著重無人機領域。

根據美國「國防視覺資訊發布服務」（dvidshub）發布影片，JPMRC「26-01」演習結束後，美國陸軍士兵和國際夥伴11月18日在夏威夷「斯科菲爾德營」（Schofield Barracks）舉行餐會，共享食物、故事和傳統。某片段可聽見有人使用台灣口音詢問，「那個，通信？通信？」，另一個片段疑似拍到熟悉迷彩服。

▲▼WSJ：台灣上月參加「夏威夷多國演習」　模擬跨島飛彈射擊。（圖／翻攝dvidshub）

《華爾街日報》指出，中國擁有世上最大飛彈武器庫，以及難以匹敵的工業實力，包括年產量高達數百萬架無人機的產能優勢，能夠挺過一場持久消耗戰。雖未直接點名，但該演習其中一個情境明顯指向台海衝突，某美國島國盟友遭受攻擊，敵軍已經登陸，美國在幾周後參戰。

若北京犯台，美軍可能必須在太平洋「第一島鏈」範圍內與北京交戰，這將涉及廣闊水域及一系列叢林島嶼，全都落在解放軍飛彈射程範圍內，而且難以替分散的部隊提供補給。面對上述威脅，美軍正從過去仰賴昂貴戰鬥裝備與冗長作戰過程的模式，轉向靈活、相對成本低廉的消耗性武器系統。

負責印太地區美國陸軍第25步兵師指揮官巴塞洛繆少將（Maj. Gen. James Bartholomees）說，「現代戰場的真相是，每個人都可能被發現。」士兵們必須準備好對抗無人機、反無人機系統及電子戰術，同時想辦法避免誤傷我軍，或者不慎暴露自己。

在為期2周的演習中，各國士兵執行空中突擊及跨島飛彈發射，在峽谷中航行，並在樹下短暫休憩。他們操作超過600架各式無人機，包括3D列印自殺無人機，為M4突擊步槍加裝「智慧射手」鎖定飛行中的敵方無人機並精準射擊，部署僅約iPhone尺寸的穿戴式裝置，偵測或干擾敵方無人機等。

此外，美軍希望在未來幾年刺激國內無人機研發與生產，面對科技迅速進步，也積極擺脫冗長的軍備採購流程，嘗試讓指揮官擁有更大彈性選擇裝備，「就像在亞馬遜購物一樣。」

 
12/13 全台詐欺最新數據

386 2 3665 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／卓榮泰宣布不副署財劃法
LIVE／財劃法不副署不執行　卓榮泰親上火線說明
護理師慘死！　無照騎士竟稱：正要去考駕照
快訊／重申台海立場！　高市早苗：盼對話和平解決
柯文哲插嘴「又在亂說」！遭審判長制止
快訊／曾豪駒回任樂天桃猿總教練！教練團陣容出爐
郭碧婷1人養娘家7口？郭爸怒：胡說八道…親證親家送百坪地給兒
《RM》一次送走2人！韓網反應曝

快訊／重申台海立場！　日本首相高市早苗：盼對話和平解決

美媒揭台灣參與「夏威夷多國演習」　餐會畫面曝光

水果店老闆「冒死奪槍」封英雄！善款破1660萬　美富豪霸氣豪捐

尹錫悅「終極獨裁」想瘋了！特檢組曝光戒嚴目的　槍殺掃除反對派

快訊／遭威脅總部放炸彈！　韓企業Kakao：所有員工在家上班

美參議院通過「豪豬法案」　促盟國向台移轉軍事裝備

澳洲降半旗！父子稱「去釣魚」竟開槍血洗　母堅稱：兒是好孩子

曾是模範國！澳洲人「今擁400多萬把槍」　黃金標準失靈了

北海道暴風雪肆虐！積雪量「破往年3倍」風速40m　航班列車全停擺

澳洲槍擊！男為阻止槍手「命喪好友眼前」　救生員赤腳狂奔救人

美軍無人機太平洋軍演台海Schofield BarracksJPMRC

