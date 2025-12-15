只待半年「離職有需要請客嗎？」　網答案一面倒

▲離職有需要請客嗎？（示意圖／記者曾筠淇攝）

不少人準備離職時，都會猶豫是否要請客？近日就有一名女網友分享自己的煩惱，她到新公司僅半年，部門流動率又高，眼看同期同事幾乎都離開，讓她十分糾結，自己這樣的資歷與狀況，離職時若不請客會不會不太好？貼文曝光後，引起討論。

這名女網友在Dcard上，以「新人離職會請客嗎」為題發文表示，她到職約半年，期間部門人員來來去去，流動率相當高，與她同期的同事們，幾乎全走光了。因此她就想知道，像她這樣的狀況，離職需要請客嗎？

原PO進一步說明，她的工作需要跨部門合作，若真的請客，可能要準備約15杯飲料，數量不算少，加上平時老闆也很少請客，而她在職期間其實已經請過幾次飲料，因此更加猶豫，若離職時選擇不請客，會不會不太好？

貼文曝光後，底下網友一面倒表示，「不用請吧，離職就沒交集了，幹嘛花錢」、「不用請啊。如果真的要請可以請和你關係最好、幫你最多的人喝個手搖之類的」、「半年不用啦，沒什麼感情基礎，3年以上而且不是不歡而散，那請客分享喜悅還蠻爽的」。還有網友表示，「我離職的時候都是別人請我耶，真心不懂為什麼離職的人要請大家」、「我自己離職時是有分送小餅乾，反而是同事有送小禮物給我」。