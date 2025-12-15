　
今晚再急凍！　下波變天時間曝

▲▼天氣 寒流 低溫 冬衣 保暖 口罩 冷氣團 強烈冷氣團。（圖／記者屠惠剛攝）

▲入冬首波冷氣團發威。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，今天晚間、周二清晨因輻射冷卻加成，中部以北部分平地的最低氣溫仍在10度以下；周三、周四東側水氣漸增、北海岸、東半部轉偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，台北氣象站周日晚已觸及14.4度，入冬以來首波大陸冷氣團達標；今晨本島各地區平地的最低氣溫約在10至12度。

吳德榮指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至周二晨各地晴朗穩定，白天陽光下舒適、早晚很冷；今晚、周二晨因輻射冷卻加成，中部以北部分平地的最低氣溫仍在10度以下，應注意保暖。

吳德榮分析，最新模式模擬顯示，周二白天起冷空氣減弱，氣溫回升，天氣持續晴朗穩定；周三、周四西半部晴朗，東側水氣漸增，北海岸、東半部轉偶有局部短暫雨的機率，連三天都是白天舒適微熱、早晚涼、日夜溫差大的天氣。

吳德榮說，周五、周六有中高雲從南海逐漸北上，台灣上空雲層逐漸增多，山區偶有局部短暫降雨，中南部局部平地亦偶有零星飄雨的機率，各地白天仍舒適微熱、早晚涼；周日雲層東移，天氣好轉，但晚起另一波僅為東北季風等級的冷空氣南下，迎風面轉雨、北台轉涼。

妹臉上「紅疹排排站」不是蟲咬　醫：媽媽啊，要換掉它了
壽山動物園機車「全插樹枝」　神秘儀式竟能防猴
金融市場恐反噬！　華爾街罕見示警2026最大風險
反年改綠營落敗　醫曝失敗3原因
早上洗澡還是晚上洗澡好？專家給建議
勞工10萬救命錢來了！　今日08：00線上申請正式起跑

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！
羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

