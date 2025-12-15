今晚再急凍！　下波變天時間曝

▲入冬首波冷氣團發威。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，今天晚間、周二清晨因輻射冷卻加成，中部以北部分平地的最低氣溫仍在10度以下；周三、周四東側水氣漸增、北海岸、東半部轉偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，台北氣象站周日晚已觸及14.4度，入冬以來首波大陸冷氣團達標；今晨本島各地區平地的最低氣溫約在10至12度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳德榮指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至周二晨各地晴朗穩定，白天陽光下舒適、早晚很冷；今晚、周二晨因輻射冷卻加成，中部以北部分平地的最低氣溫仍在10度以下，應注意保暖。

吳德榮分析，最新模式模擬顯示，周二白天起冷空氣減弱，氣溫回升，天氣持續晴朗穩定；周三、周四西半部晴朗，東側水氣漸增，北海岸、東半部轉偶有局部短暫雨的機率，連三天都是白天舒適微熱、早晚涼、日夜溫差大的天氣。

吳德榮說，周五、周六有中高雲從南海逐漸北上，台灣上空雲層逐漸增多，山區偶有局部短暫降雨，中南部局部平地亦偶有零星飄雨的機率，各地白天仍舒適微熱、早晚涼；周日雲層東移，天氣好轉，但晚起另一波僅為東北季風等級的冷空氣南下，迎風面轉雨、北台轉涼。