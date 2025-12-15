　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

告別單身必學！掌握這10個溝通細節　讓她對你的好感度瞬間爆表

▲▼愛情,單身,溝通,說話,聊天,好感。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲初次見面定生死！想讓關係順利發展，說話技巧絕對是關鍵。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

俗話說「第一印象定生死」，初次見面時給人的印象有多重要由此可見一斑，如果能在第一次約會時就和心儀的對象度過愉快的時光，不僅能順利開啟下一次見面的機會，更會大幅提升戀愛的可能性！反之，若初見面就讓氣氛冷場、感到無趣，自然不會有後續發展。日本網站《TRILL》便整理出初次見面就受到女性歡迎的「溝通技巧」，並強調這些技巧並不困難，全都是可以立即開始實踐的簡單小事；只要掌握住訣竅並用心調整，你會發現對方對你的反應將有驚人的轉變！

1、避免滔滔不絕只顧著講自己

[廣告]請繼續往下閱讀...

許多男性因為想在女性面前留下好印象，會不斷地推銷自己、無止盡地說話，並且誤以為只要一直說話、不出現沉默就是成功的聊天。但請務必記住，溝通是雙向的接球與傳球。沉浸在個人獨秀中的感覺或許很好，但只有你一個人覺得舒服罷了。如果仔細觀察對方的表情，或許她只是在禮貌地微笑，等待時間快點過去。

2、雖然不該自賣自誇，但仍要好好自我介紹

雖然前面提到不該冗長地自誇，但這並不表示你不能說任何關於自己的事情。正因為是初次見面，你必須讓對方知道你是誰。試想，如果對方完全沒有自我介紹，你該怎麼開口聊天？又會不會覺得對方有些失禮？因此，除了姓名和職業之外，年齡、居住地等簡單的資訊，至少也要在聊天一開始就簡短地介紹，這絕對是基本禮貌。

3、懂得適時給予回應

請不要打斷女性的話，而是要專心地聆聽，更別搶過話題開始說起自己的故事。當對方說話時，眼睛要看著對方；當然，一直緊盯著她會給人太大的壓迫感，所以適時地喝口茶、稍微移開一下視線，是更好的做法。此外，雖然紋風不動地聽著是一種禮貌的表現，但如果想和對方更親近，則需要更多的交流。方法很簡單，那就是適時給予回應。不論你是否完全理解談話內容，只要在適當的時機點點頭或發出回應，女性通常就會感到滿足。

▲▼愛情,單身,溝通,說話,聊天,好感。（圖／取自免費圖庫pexels）

4、努力尋找共同點

透過尋找與對方的共同點，能讓話題越聊越起勁，並且將對話內容延伸出去。例如，詢問彼此的興趣、喜歡的食物、常去的店家或有沒有想挑戰的事情等等。即使雙方的興趣或喜好看起來截然不同，但只要深入挖掘，往往都能發現意想不到的共通點。舉例來說，如果對方的興趣是手工藝，而你的興趣是釣魚，這看似是完全不同的兩件事，但共同點也許是：兩者都是可以一個人享受悠閒時光、屬於自我滿足型的興趣。就像這樣，任何事情都有可能找到連結，試著從聊天的細節中發掘共同話題吧。

5、將寵物列入話題清單

如果對方有飼養寵物，那麼你絕對不必擔心找不到話題。你可以詢問關於寵物的事情，請她秀出照片，讓她盡情地告訴你寵物有多可愛。她很可能會開心地滔滔不絕。此外，如果你自己也有養寵物，話題則會更加熱絡。如果你能展現出自己愛護動物的一面，還能為你帶來溫柔、體貼的好印象。

6、稱讚對方的隨身物品

可以試著將對方的隨身物品變成話題，但絕對不要想著要開玩笑或講刻薄的話！你可以稱讚她的包包、讚美她的飾品，總之就是盡情地稱讚。不論是服裝或飾品，對方的穿搭都是為了這次見面而用心準備的。因此，只要你注意到這些細節並給予讚美，絕對能讓你的好感度瞬間飆升。

▲▼愛情,單身,溝通,說話,聊天,好感。（圖／取自免費圖庫pexels）

7、保持優雅有禮的措辭

由於這是初次見面，因此一定程度的「偽裝」是有必要的。請避免使用粗魯或不雅的字眼。與朋友相聚是不同的情境，只要刻意使用有禮貌的措辭進行交談，就能塑造出品味良好且印象加分的優質男性形象。

8、維持溫和的語速與語氣

即使你使用了有禮貌的措辭，如果說話太快，好感度也會下降。只有緩慢的語氣，才能散發出優雅且溫和的氛圍。而且說話太快不僅難以聽清，也會讓對方難以放鬆地對話。請記住，保持溫和的語氣，再搭配禮貌的措辭，效果絕對會非常好。

9、別忘了隨時保持笑容

不論在什麼情況下，笑容都至關重要。初次見面如果擺著一張撲克臉，即便你的談話內容再有趣，也很難給人留下好印象。如果你忽略了笑容，所有的努力都可能付諸東流。反過來說，只要你始終保持著笑容，就能大幅提升好感度。

▲▼愛情,單身,溝通,說話,聊天,好感。（圖／取自免費圖庫pexels）

10、用「自己的話」表達心意

最後要總結的是，即使你實踐了以上所有的溝通技巧，如果沒有發自內心，那麼一切都將毫無意義。即使你像教科書或手冊般完美地表現，但如果只是表面的功夫，對方是會感覺到的；不論你的話語多麼體貼入微，也不會有女性會愛上一個機器人。女性會被充滿真誠的對象所感動，因此，用「自己的話」來表達非常重要。請將這些溝通技巧銘記於心，再融入真摯的心意。這麼一來，要輕鬆地抓住初次見面的女性的心，就一點也不困難了！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
386 2 3665 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蔣萬安：反對台獨、捍衛主權　支持符合《中華民國憲法》的九二共
「員工這1天排特休」店長回禁休　全場戰翻：會很討人厭
已窮盡憲政救濟可能　卓榮泰三點說明不副署緣由
3600億！考試院長揭財務黑洞：全體納稅人沉重負擔
罕見！詹皇情緒失控大暴走
被柯文哲罵了1年　檢察官首度回應：希望不再有京華城案
10月女嬰死亡　體內驗出多種毒品

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

明天清晨低溫仍探10度以下　後天2地防較大雨勢

史上首次！中捷列車進站響起《第二人生》　「3大隱藏彩蛋」曝光

只待半年「離職有需要請客嗎？」　網答案一面倒

告別單身必學！掌握這10個溝通細節　讓她對你的好感度瞬間爆表

橄欖油怎麼挑？內行曝4招：條碼84是關鍵

桃機三航廈北廊廳已2.6萬人次使用　立委籲指示牌增多元語言

友借1萬「轉帳還錢9985元」　她看了爆氣！網吵翻：算撿到了

赤鬼伯伯30歲生日　霸氣捐「70萬斗內金」！網狂酸：孝子也有份

愛情不見了？從「不再心動」開始：專家點破戀情快結束的3個警訊

網傳「電扶梯第二個板子」不能踩！專家曝真相：與走動踩踏無關

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

雲林斗南3車撞一團！小貨車「斷頭變形」　2人送醫搶救不治

12強左投陳柏清婉拒經典賽　連動兩次手術全力備戰明年

明天清晨低溫仍探10度以下　後天2地防較大雨勢

史上首次！中捷列車進站響起《第二人生》　「3大隱藏彩蛋」曝光

只待半年「離職有需要請客嗎？」　網答案一面倒

告別單身必學！掌握這10個溝通細節　讓她對你的好感度瞬間爆表

橄欖油怎麼挑？內行曝4招：條碼84是關鍵

桃機三航廈北廊廳已2.6萬人次使用　立委籲指示牌增多元語言

友借1萬「轉帳還錢9985元」　她看了爆氣！網吵翻：算撿到了

赤鬼伯伯30歲生日　霸氣捐「70萬斗內金」！網狂酸：孝子也有份

愛情不見了？從「不再心動」開始：專家點破戀情快結束的3個警訊

網傳「電扶梯第二個板子」不能踩！專家曝真相：與走動踩踏無關

曹格見面會驚見「吳速玲分身」！　粉絲五官神似前妻忍不住多看一眼

第5屆 AI 金融科技創新創意競賽落幕　203隊競逐拚創意

年收3000萬沒了！　日醫慘淪打工仔「最後悔這件事」

住進雙北敲門磚？中山、淡水穩居交易王　專家曝「不敗關鍵」

手搖飲聯名京都潮牌「SOU・SOU」推4款周邊　飲品限時買1送1

演反派竟收死亡威脅！八點檔男星外景「遭民眾飆罵驅離」

蔣萬安：反對台獨、捍衛主權　支持符合《中華民國憲法》的九二共識

不只陪聊！高薪族早就用「AI代理」當分身　Perplexity揭密3種人最依賴它

陸首批L3級智駕車型獲批　南北各一間車企入選...可在北京重慶啟用

全家組全台首個「咖啡渣循環再生大聯盟」　6千噸黑金不必丟了

【捕獲野生陳勢安】夜市KTV《天后》唱到一半...原唱陳勢安驚喜現身！

生活熱門新聞

班導公告「0人報名畢旅」　全班改上課！萬人驚呆

古巴對台不友善！我國用龍蝦進口制裁

今晚再急凍！　下波變天時間曝

吊車大王「豪買千萬休旅車」　VVVIP待遇曝光！

三商巧福「超重瓷湯匙」用30年　真相曝光網讚爆

4款嬰幼兒食品重金屬超標！米棒、米餅、海苔酥都上榜

共艦喊「中國台灣飛機」！無線電突傳1句...網全嗨翻

台灣有Costco要搬家了！CEO證實2026遷址計畫　可能是這一間

全台有雨！　連下2天時間曝

鮭魚便當「魚片拇指大」！他開吃20分鐘傻了：白飯不夠

買4張《阿凡達3》電影票「只看90秒就離場」！原因曝

「員工這1天排特休」店長回禁休！全場戰翻

壽山動物園機車「全插樹枝」　神秘儀式竟能防猴

台北急凍達標冷氣團　6縣市低溫警報

更多熱門

相關新聞

Copilot數據揭密：凌晨2點「AI靈魂拷問」暴增！

Copilot數據揭密：凌晨2點「AI靈魂拷問」暴增！

台灣時序進入12月中旬，濕冷的天氣讓許多民眾只想窩在被窩裡避寒。在這漫漫長夜中，根據微軟最新公布的數據顯示，全球有成千上萬的網友都在做同一件事，許多人半夜不睡覺，竟然都是在找Copilot聊「人生哲學」。

愛情不見了？從「不再心動」開始：專家點破戀情快結束的3個警訊

愛情不見了？從「不再心動」開始：專家點破戀情快結束的3個警訊

最容易讓曖昧無疾而終的行為！

最容易讓曖昧無疾而終的行為！

曖昧期必看！男生把妳當真愛才會出現的3大Line訊號

曖昧期必看！男生把妳當真愛才會出現的3大Line訊號

戀愛長久不是靠愛得多深！

戀愛長久不是靠愛得多深！

關鍵字：

愛情單身溝通說話聊天好感男女

讀者迴響

熱門新聞

班導公告「0人報名畢旅」　全班改上課！萬人驚呆

他瘋越式洗頭！2週後癢到爆　「通通都黴菌」醫一看傻了

新北人妻推拿遭性侵！夫在外苦等

槍聲響起！男「肉身護妻」中彈亡

古巴對台不友善！我國用龍蝦進口制裁

快訊／好萊塢大導羅伯萊納夫妻遭砍殺雙亡！

今晚再急凍！　下波變天時間曝

「房市骨折」　建設董事長：全世界沒人這樣硬幹

日本沒貓熊了！東京明年1月「歸還中國」

《RM》一次送走2人！韓網反應曝

蕭敬騰岳父林光寧病逝！Summer：我沒有爸爸了

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

吊車大王「豪買千萬休旅車」　VVVIP待遇曝光！

羅志祥驚喜「合體舊愛」太狂！　「性感黑bra看光」狂扭辣爆了

爸50歲就退休「領超過3000萬退休金」！他謝藍白選民

更多

最夯影音

更多
操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！
羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面