性侵女移工一審判4年7月　男仲介「上訴期間死亡」撤銷原判

▲人力仲介媒介逃逸女移工工作竟性侵對方遭判刑。（示意圖／123RF）

記者李忠憲／台中報導

男子蘇再益擔任人力仲介，竟媒介逃逸女移工擔任看護工，1萬多元薪資卻只給4800元，還騙她上車，趁夜載她到大甲溪防汛道路，不顧她生理期第3天，性侵得逞。蘇男一審依強制性交罪判刑4年7月，不服上訴台中高分院，卻在日前死亡，法院據此撤銷原判，諭知不受理判決。

判決書指出，經營人力仲介公司的蘇姓男子，2017年9月間在社群網站以越南文刊登求職文，徵求看護工，越南籍逃逸女移工阿嬌（化名）得知後前往應徵。她同月20日前往雇主家工作6天，每日可領取1700元及車馬費，共能領到1萬2千2百元。

阿嬌趁蘇男晚間到場時表示要領薪水，蘇男以要上車領並可以載她返家，騙她上車後，竟將她載到大甲溪北側防汛道路旁。阿嬌發現有異，直問他為何載她到這，蘇男竟恫稱「妳是逃逸移工知不知道？」接著強脫阿嬌褲子，不顧她說「我MC來」，性侵得逞。阿嬌事後跟友人哭訴，隔日向警方投案，並控告蘇男妨害性自主。

蘇男卻否認性侵，他辯稱，當晚是以性交折抵交通費，事後有其他仲介要脅他付10萬元和解。台中地院審理後認為蘇男所言都是強辯，2018年8月依強制性交罪判他4年7月，蘇男不服上訴。另外，蘇男涉及非法媒介外國人為他人工作，觸犯《就業服務法》也遭判刑，蘇男雖上訴但不久即撤回。

台中高分院審理此案，日前得知蘇男在今年10月21日死亡，蘇男既合法提起上訴後死亡，法院將原判決撤銷，改諭知不受理判決。

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