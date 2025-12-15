吊車大王「豪買千萬休旅車」　VVVIP待遇曝光！一票人羨慕洗版

▲吊車大王買下邁巴赫GLS 600。（圖／翻攝自臉書／啟德機械起重工程股公司）

記者周亭瑋／綜合報導

64歲「吊車大王」胡漢龑因身家破百億，同時擁有4位妻子與14名子女，家庭與事業都堪稱傳奇。日前，他再度展現驚人財力，買下破千萬的邁巴赫GLS 600，賞車過程中他更享有尊榮級禮遇，引發網友熱議。

胡漢龑13日在粉專「啟德機械起重工程股公司」發布影片，記錄他當天賞車的經過，更帶領觀眾一同欣賞邁巴赫款SL680雙門敞篷跑車，以及「豪華頂端代表作」GLS600雙色款；最後，他更曬出與GLS600雙色款的合照，笑讚「真的是太漂亮的車型了，當場下訂一台，賀成交！」

不僅如此，他也特別感謝車商的精心安排，透露現場不僅有美女演奏，還專門準備了八人份精緻餐點，讓他們可以一邊品嚐美食，一邊慢慢賞車。

▲吊車大王身家破百億。（圖／翻攝自臉書／啟德機械起重工程股公司）

影片狂吸2萬人按讚，大票網友羨慕洗版「真的是超級VVVVVVVVIP等級才有的禮遇」、「因為知道胡董一定會買，所以熱情款待餐點，如果我們一般人去是絕對沒有的啊」、「買麥巴赫跟我買麥當勞一樣簡單」、「少數炫富還不讓人討厭的人」、「胡董車子太多了，應該買遊艇」、「男人的夢想」、「期待乾爹開在竹北，讓平民百姓我開開眼界」、「真的是偶像」、「胡董買邁巴赫跟我買陽春麵一樣的簡單」、「恭喜胡董喜提新車」。

