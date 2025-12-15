快訊／重申台海立場！　日本首相高市早苗：盼對話和平解決

▲日本首相高市早苗15日出席參議院預算委員會。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

根據日媒《共同社》最新消息，日本首相高市早苗今（15）日出席參議院預算委員會，針對國內經濟政策和區域外交等眾多議題接受質詢。日本共產黨參議員山添拓再度針對「台灣有事」質詢。對此，高市早苗再度明確表示，「期盼透過對話和平解決（中國、台灣議題），是我國（日本）政府始終一貫的立場。」

日本共產黨參議員山添拓的質詢時間為下午3時12分至3時37分。從日媒釋出的直播影像，山添拓再度針對高市早苗「台灣有事」發言表達反對立場，認為一旦美國與中國在台海爆發衝突，則高市的發言可能為日本自衛隊介入台海戰事背書。

對此，日本外務大臣茂木敏充再度重申，日本政府始終理解並尊重《日中共同聲明》北京對於台海的立場，並表示在《舊金山和約》日本已放棄對於台灣的所有權利。茂木敏充強調，日本沒有立場認定台灣的法律地位。

山添拓要求高市早苗「親口解釋」。對此，高市早苗回應，「期盼透過對話和平解決（中國、台灣議題），是我國（日本）政府始終一貫的立場。」

山添拓在此次質詢時對於日本擴增防衛費用表達反對立場，認為日本強化防衛力量「無法帶來和平」。對此，日本防衛陳小泉近一郎則以「軍事平衡」原理解釋。據悉，為了遏阻中國近年不斷侵犯尖閣諸島（釣魚台）與沖繩等西南諸島，日本政府計畫2026年度編列9兆日圓（約新台幣1.9兆元）作為防衛費用，發展長射程飛彈（極超音速飛彈）與攻擊型無人機。