國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

尹錫悅「終極獨裁」想瘋了！特檢組曝光戒嚴目的　槍殺掃除反對派

▲▼南韓前總統尹錫悅透過律師接受日媒專訪，繼續合理化發布戒嚴的行為。（圖／達志影像）

▲南韓前總統尹錫悅透過律師接受日媒專訪，繼續合理化發布戒嚴的行為。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓內亂特別檢察小組今（15）日公布最終調查結果，指出前總統尹錫悅早在2023年10月起就籌備緊急戒嚴，企圖以武力消除政治反對勢力，建立行政、立法、司法、軍事一把抓的獨裁體制。特檢組認為，尹錫悅追求長期獨占權力，與自身和其夫人金建希的司法風險有關，是一場以「獨裁政變」為目的發動的戒嚴，確保個人及家庭利益。

根據《韓聯社》，指揮內亂特檢組的特別檢察長趙垠奭於15日在首爾市瑞草區首爾高等檢察廳，針對尹錫悅內亂與外患罪的最終偵辦結果召開記者會。他首先強調，尹錫悅從就任南韓總統起便對取得「非常大權」抱有強烈慾望。

趙垠奭表示，尹錫悅早在2022年11月25日與國民力量黨領導層的晚宴上，就大言不慚表示，「我有非常大權，即便被槍殺也要全都清除」。

▲▼指揮內亂特檢組的特別檢察長趙垠奭，15日針對尹錫悅案最終調查結果召開記者會。（圖／VCG）

▲指揮內亂特檢組的特別檢察長趙垠奭，15日針對尹錫悅案最終調查結果召開記者會。（圖／VCG）

特檢組掌握證據指出，他曾多次將政治反對勢力視為「違反自由與法治的反國家勢力」，且早在文在寅政府時代他擔任檢察總長一職時，就因檢警改革而與時任法務部長秋美愛產生過節，此後逐漸與當時的執政黨共同民主黨漸行漸遠。

趙垠奭分析，尹錫悅後來批上保守派陣營的戰袍，代表國民力量參選總統並登上大位後，延續先前對共同民主黨的敵意，痛恨共同民主黨在國會「把持」過半席次。此外，特檢組還發現，尹錫悅曾以「赤色分子」貶稱國民力量時任黨代表韓東勳，顯示其對任何反對者的敵意。

據悉，韓東勳是尹錫悅擔任檢察官時一手提拔的心腹，曾在尹就任總統之初擔任法務部長。

▼南韓國民力量前黨代表韓東勳。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼南韓國民力量黨代表韓東勳。（圖／達志影像／美聯社）▲▼位於首爾市龍山區的南韓總統辦公室。（圖／達志影像）

▲位於首爾市龍山區的南韓總統辦公室。（圖／達志影像）

在軍事布局上，尹錫悅將總統辦公室從青瓦台遷至首爾市龍山區國防部大樓旁，總統官邸則搬至龍山區漢南洞，使總統更能緊密接近軍方。隨後，因為當時擔任國防部長的申源湜知悉戒嚴計畫後向尹表達反對，因此慘遭尹撤換，改由總統辦公室警護處長金榮顯擔任國防部長。

趙垠奭表示，尹錫悅為了戒嚴計畫安排核心軍職人員前置部署，包括國軍防諜司令官呂寅兄、陸軍參謀總長朴安株等，並提前模擬與籌備戒嚴。特檢組指出，他企圖透過掌握軍隊使國會政治活動停擺，並成立非常立法機構掌握立法與司法權，消弭政治反對勢力。

為了合理化戒嚴，尹錫悅更試圖透過異常軍事行動挑釁北韓（朝鮮），誘發北韓向南韓發動攻擊，但北韓當時並未採取軍事回應，導致尹錫悅的計畫未能實現。

▼北韓2024年10月宣稱，南韓軍方操縱「遠距離偵察用小型無人機」入侵並墜毀在平壤。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼北韓宣稱，南韓軍方操縱「遠距離偵察用小型無人機」入侵並墜毀在平壤。（圖／達志影像／美聯社）▲▼由防諜司令部隊員所組成的戒嚴軍，3日晚間曾前往南韓中選會拍攝伺服器，現場監視器捕捉一舉一動。（圖／大韓民國國會行政安全委員會）

▲由防諜司令部隊員所組成的戒嚴軍，2024年12月3日戒嚴當天晚間曾前往南韓中選會拍攝伺服器，現場監視器捕捉一舉一動。（圖／大韓民國國會行政安全委員會）

特檢組掌握證據顯示，尹曾指示軍方出動無人機潛入北韓首都平壤發送傳單，並在軍中留存「必須出現軍事或警力無法控制情況」、「軍事化與攻擊行動、創造敵對條件」等文字備忘錄，證明其行動具有計畫性。

調查還指出，尹錫悅曾企圖顛覆去年4月國會議員選舉（總選）結果，將其定義為「反國家不法選舉」，並指揮情報官員演練如何逮補選舉管理委員會職員，準備工具包括鑽孔、眼罩、束縛帶、棒球棒、鐵鎚等，戒嚴宣布後也曾進入選管委員會伺服器室，但因戒嚴提前解除而未能實際逮捕。

▼尹錫悅宣布戒嚴，軍隊入駐國會。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，軍隊入駐國會。（圖／達志影像／美聯社）▲▼尹錫悅、金建希。（圖／達志影像／newscom）

▲尹錫悅、金建希涉及多起司法案件。（圖／達志影像／newscom）

特檢組痛批，尹錫悅的戒嚴行動並非正當政治操作，而是為了追求獨占與維持權力的「政變」。特檢組指出，1980年代全斗煥、盧泰愚的戒嚴歷史經驗，強調當時戒嚴名義多為掩飾權力奪取，許多反對人士在缺乏正當程序下遭到逮捕、拘禁甚至是刑求，警示戒嚴背後目的往往非正當。

另外，趙垠奭更指出，尹錫悅戒嚴決策的重要背景之一，是他與夫人金建希的司法風險，兩人希望藉由集中權力排除一切阻力，保障自身與家庭利益。

►只為發布戒嚴！尹錫悅遭特檢組以「利敵罪」起訴　向北韓派無人機

12/13 全台詐欺最新數據

快訊／卓榮泰宣布不副署財劃法
LIVE／財劃法不副署不執行　卓榮泰親上火線說明
護理師慘死！　無照騎士竟稱：正要去考駕照
快訊／重申台海立場！　高市早苗：盼對話和平解決
柯文哲插嘴「又在亂說」！遭審判長制止
快訊／曾豪駒回任樂天桃猿總教練！教練團陣容出爐
郭碧婷1人養娘家7口？郭爸怒：胡說八道…親證親家送百坪地給兒
《RM》一次送走2人！韓網反應曝

南韓知名網路科技企業Kakao今（15）日接獲威脅訊息，指稱已在位於京畿道城南市板橋新都市的Kakao總部大樓安置炸彈

日本沒貓熊了！東京明年1月「歸還中國」

福岡巨蛋旁1男1女中刀　30歲兇嫌被逮訊問中

日本福岡巨蛋砍人案　一對男女緊急送醫

