生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

古巴對台不友善「我國用龍蝦制裁」！今年進口額狂跌逾7成

▲▼龍蝦,海產,甲殼,海鮮。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲台灣今年進口古巴龍蝦的總額與去年同期相比，下降了74.5％。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

外交部提醒，古巴政府已宣布將於今年7月起全面實施電子簽證入境制度，並同步停止現行觀光卡使用。由於古巴對我國旅客入境態度不友善，過去曾發生多起拒絕持我國護照者入境的案例，外交部建議國人暫時避免前往古巴從事商務或旅遊活動。對此，我方也祭出商業手段回擊，今年前11個月進口的古巴龍蝦數量，與去年相比大減超過7成。

外交部指出，古巴觀光部已於2025年4月7日公告「電子簽證（eVisa-Cuba）入境實施方案」，宣布自同年7月1日起，全面改採電子簽證方式入境。現行核發的入境觀光卡有效期限僅至2025年6月30日止，屆期後將不再適用。

▼農業部最新的統計數據顯示，今年前11個月我國進口古巴龍蝦的數量，與去年相比下降74.5％。點圖可放大。（圖／農業部）

▲▼農業部最新的統計數據顯示，今年前11個月我國進口古巴龍蝦的數量，與去年相比下降74.5％。（圖／農業部）

外交部進一步說明，古巴政府立場親中，對我國不友善，曾多次發生我國民眾持中華民國護照遭古巴移民單位拒絕入境的情形，提醒國人審慎評估赴古巴之必要性。若仍需前往，建議出國前先至外交部領事事務局網站完成「旅外國人動態登錄」，並隨時關注旅外安全相關資訊。

外交部也提醒，國人於古巴期間若遇急難事故需要協助，可直接聯繫我國駐哥倫比亞代表處緊急聯絡電話，或請國內親友撥打外交部緊急聯絡中心專線，以便即時獲得必要協助。

而由於古巴的態度不友善，我國也祭出了反制手段。從農業部的資訊來看，今年前11個月我國進口古巴龍蝦的總額為93.8萬美元，與去年同期的367.6萬美元相比，減幅為74.5％，進口排名也從第四名跌落至第十二名。

12/12 全台詐欺最新數據

477 2 5396 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

蕭敬騰岳父過世　Summer哭到視線模糊
古巴對台不友善「我國用龍蝦制裁」！今年進口額狂跌逾7成
日本八戶港「地面震出巨大裂縫」！　500貨櫃卡住
SOGO敦化館今晚正式熄燈　數百人送別

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

相關新聞

南韓入境卡還不更正　矢板明夫回嗆：那「首爾」就回復「漢城」吧！

南韓入境卡還不更正　矢板明夫回嗆：那「首爾」就回復「漢城」吧！

南韓入境卡日前傳出將台灣列為「China（Taiwan）」，引發國內民眾不滿，且經總統賴清德公開喊話後，仍未更正。對此，媒體人矢板明夫昨（12日）開嗆，一個在強權面前經常低頭，卻不尊重我們的國家，還談不上是真正擁有共同價值觀的盟友，建議外交部正式行文告知韓國，在韓國官方系統未修正對台灣的不當標示之前，台灣官方文件將暫時恢復使用「漢城」這一歷史稱呼。

中國籲勿赴日！4成日本企業：沒影響

中國籲勿赴日！4成日本企業：沒影響

吳志中：最先進晶片製程留在台灣　 確保半導體產業鏈關鍵角色

吳志中：最先進晶片製程留在台灣　 確保半導體產業鏈關鍵角色

日本7.6地震「受堪察加8.7強震影響」　學者：北海道南邊要注意

日本7.6地震「受堪察加8.7強震影響」　學者：北海道南邊要注意

美國防授權法案納軍援、無人系統開發　外交部致謝

美國防授權法案納軍援、無人系統開發　外交部致謝

古巴電子簽證龍蝦進口外交部旅遊警示

