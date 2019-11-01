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性侵男咬警「落網當天交保」　扮喇嘛再害兩女信徒躲大陸13年

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▲▼假喇嘛逃15年仍被起訴。（圖／東森新聞）

▲楊男自稱為喇嘛，對兩名女信徒伸出狼爪。（圖／東森新聞）

記者黃翊婷／綜合報導

47歲的楊姓男子2004年6月間性侵離婚的女性友人，被逮住時還張嘴咬警察，沒想到當天竟然獲得交保，隨後又假扮成喇嘛性侵兩名女信徒，13年後才被台北地院依強制性交罪判處5年，全案仍在上訴中。有警員私下透露，假如當時能在第一起案件發生後就將楊男羈押，或許就不會有其他人受害，也不會有長達13年的逃亡空白期。

楊男在2004年6月間打電話約一名剛離婚的女性友人到酒吧聊天、散心，兩人喝到隔日凌晨才離開，他卻趁著送對方回家時伸出狼爪，性侵得逞；女子受害後隨即改搭計程車前往派出所報案，沒想到這時男方竟然還打電話過來關心。

▲▼示意圖,性侵,傷心,獨,濫用,鬱悶,女,情感,表達,健康,問題,情感（圖／123RF）

▲受害女子原以為可以和朋友談天排解心中鬱悶，結果卻遭到楊男性侵。（示意圖／123RF，與本案無關，下同）

警員向《聯合報》表示，當時警方請女子假意約楊男再次見面，這才將人逮住，但在押解途中楊突然狠咬一口警員的手臂，其他人幫忙制止還一度拉不開；無奈的是，楊在被逮的當天獲得交保，接著展開長達13年的逃亡生活，期間楊母曾答應要幫忙支付醫藥費、修補制服的費用，後來也不了了之，「如果能在第一時間羈押，可能就不會有第二個、第三個被害人了。」

警員之所以會有這樣的感嘆，是因為楊男交保後假扮成喇嘛，自稱法號「札西德勒」、「拿旺額薩」，2004年11月間邀約僅認識一個月的A女到台北市某飯店房間聊佛法，等到對方卸下心防，才開始將房內的燈光調暗，接著強行熊抱、撫摸，就算被推拒「請你不要這樣子」，仍以手指性侵得逞。

▲▼示意圖,社會,旅館,偷情,小三,摩鐵,性侵,暴力,成人,女,女孩,社會,背影,少女,囚禁,未婚,懷孕,猥褻,壓頭,色情（圖／123RF）

▲楊男都是以聊佛法為由，將女信徒騙到飯店房間。

事隔一個月之後，楊男故技重施約B女一起吃飯、聊佛法，同樣將人帶回飯店房間，直到深夜11時許女方表明要回家，他才伸出狼爪，不顧對方大聲呼救「不可以，我不喜歡你」，強行摀嘴巴性侵得逞。

楊男犯案後立即潛逃出境，2017年間接受大陸公安查驗證件，才發現他是違法滯留，因此被遣返回台；雖然先前性侵離婚女友人的案件被判處3年4月，後續兩起性侵案也被台北地院判處5年有期徒刑，但他不滿上訴，全案目前仍在高等法院審理當中。

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