美軍「獵殺IS首領巴格達迪」畫面曝光！　激烈駁火2hrs空襲轟炸

▲美國國防部公布突擊IS首領巴格達迪的行動影像。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國軍方30日首度公布出兵敘利亞北部，突擊伊斯蘭國（IS）首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）的行動影像。中央司令部（CENTCOM）司令麥肯錫（Kenneth F. McKenzie）表示，美方在2小時的交火過程中，遭遇猛烈反擊，任務結束後，透過DNA檢測確認身分，依照《武裝衝突法》，將巴格達迪的遺體海葬。

▲美軍針對敘、土邊境一棟建築物發動攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

根據畫面，美軍向目標建築物開火後長驅直入，巴格達迪逃進一條隧道中，接著引爆身上的炸彈背心，自殺身亡。無人機拍攝到，F-15戰鬥機與MQ-9死神偵察機（Reaper）在任務結束後發動空襲，將地面上建物摧毀殆盡。

▲美軍展開長達2小時的突襲行動，中途遭遇激烈反擊。（圖／達志影像／美聯社）

BBC報導，麥肯錫在記者會上表示，突襲行動特別小組來到敘利亞伊德利卜（Idlib），針對一棟獨立建築物發動攻擊，立刻招致激烈反擊，儘管他們包圍建築物，要求內部人員投降，仍有4名身穿炸彈背心的女性、1名男性不願妥協，最後在駁火過程中被擊殺喪生。

麥肯錫表示，IS首領「把部下全都留在地面上，卻帶著孩子爬進洞穴，把自己炸飛。你可以從這個行為判斷他是什麼樣的人。」他澄清，巴格達迪是帶著2名12歲以下的兒童自殺，而非先前媒體報導的3名，並強調無法「證實」川普先前對於巴格達迪死前的敘述。

▲美國中央司令部（CENTCOM）司令麥肯錫在記者會說明突襲過程。（圖／達志影像／美聯社）

麥肯錫指出，美軍恪守人道主義，釋放11名兒童，「我想要澄清的是，雖然這次進攻壓力很大，非常高調，但我們依然盡全力避免平民傷亡，保護可能在建築物裡的兒童。」他形容，被摧毀後的建築物，看起來像是「有著許多大坑洞的停車場。」

根據CNN，麥肯錫提到，庫德族領導的「敘利亞民主力量」（SDF）提供「非常有幫助的早期情報，所以我想說，他們是其中一部分。」但是，他也指出，只有美軍參與了這一場長達2小時的突襲行動。

▲伊斯蘭國（ISIS）首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）已經被海葬。（圖／路透）

《中央社》報導，美軍依據巴格達迪2004年被關押在伊拉克監獄時留存的樣本，透過DNA測驗確認遺體身分。麥肯錫證實，軍方依據《武裝衝突法》，已在巴格達迪死後24小時以內實施海葬。