國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／澳洲海灘槍擊10死！2槍手朝人群開槍　路人奪槍畫面曝光

▲▼ 澳洲邦迪海灘14日發生槍擊 。（圖／達志影像／美聯社）

▲澳洲邦迪海灘14日發生槍擊，多人中彈 。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲雪梨邦迪海灘（Bondi Beach）14日驚傳數十聲槍響，多人中彈，造成10人死亡。總理艾班尼斯稍早透過聲明表示，在邦迪發生的景象令人震驚和痛心。另有現場影片顯示，當槍手正在開槍的那一刻，有一名男路人悄悄移動到槍手背後，接著迅速猛撲過去，先是用雙手抱住嫌犯，兩人扭打在一起，最終路人成功奪槍。

雪梨晨驅報、衛報等報導，在槍擊案發生後多人倒地，有的人身上染血，現場一片混亂，醫護人員獲報後趕抵現場進行治療。還有目擊者稱，整個槍擊案大約持續10分鐘，還有人倒臥血泊。民眾透露，起初還以為聽到的巨響是在放煙火，但後來才發現實際情況更加糟糕，直呼「太可怕了」。

警方證實，槍擊事件已造成10人死亡，死者包括一名槍手，另一名槍手受傷被警方拘留。警方也說，另外有12人受傷，包括2名員警。

總理艾班尼斯（Anthony Albanese）透過聲明表示，在邦迪海灘發生的景象令人震驚和痛心，警察和緊急應變人員正在現場努力搶救生命，「我的心與每一名受影響的人同在，我剛剛已與澳洲聯邦警察局（AFP）局長和新南威爾斯州（NSW）州長通話，我們正與新州警方合作，將在確認更多資訊後提供進一步的更新。我敦促附近的人們遵循新州警方的指示。」

快訊／雪梨海灘驚傳數十聲槍響　槍手掃射！百人驚慌逃命

12/12 全台詐欺最新數據

477 2 5396 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

澳洲一名17歲少女13日與家人一同到昆士蘭旅遊時，造訪知名景點摩法特海灘的觀景台，沒想到卻在拍照時，不慎從約30公尺高的懸崖墜落身亡，當場頭部重創不治。

邦迪海灘槍擊雪梨澳洲紐澳要聞

