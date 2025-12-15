　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

澳洲恐攻案增至16死11命危！　槍手身份曝：爸遭擊斃、兒重傷

▲澳洲雪梨發生恐攻案，死亡人數增至16人。（圖／達志影像／美聯社，下同）

▲澳洲雪梨發生恐攻案，死亡人數增至16人。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者張靖榕／綜合報導

澳洲警方今（15日）確認，14日在雪梨知名的邦迪海灘發生、造成至少16人死亡的大規模槍擊事件，已被正式定調為恐怖攻擊。這起事件發生於猶太光明節（Hanukkah）活動期間，開槍嫌犯為一對父子，震驚澳洲社會，也成為近年來最嚴重的槍擊案件之一。此外，目前還有11人命危。

綜合外電報導，新南威爾斯州警方指出，2名槍手分別為24歲的阿克拉姆（Naveed Akram）與其50歲父親，兩人於14日晚間7時前不久，在邦迪海灘朝參與節慶活動的民眾開火，現場一度陷入混亂。警方獲報後迅速趕抵並與嫌犯交火，50歲父親當場遭警方擊斃，24歲的阿克拉姆中彈後被送醫，目前仍在醫院治療，情況危急，並已遭拘留。

▲▼澳洲雪梨發生恐攻案，死亡人數增至16人。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼澳洲雪梨發生恐攻案，死亡人數增至16人。（圖／達志影像／美聯社）

警方表示，截至今天清晨，這起槍擊事件已造成16人死亡，另有40人仍在醫院接受治療，其中部分傷勢嚴重，至少11人仍處命危狀態。死者年齡介於10歲至87歲之間，包括一名10歲女童與一名40歲男子，兩人都是在送醫後傷重不治。此外，事件中另有2名員警受傷，目前狀況嚴重但穩定。

新南威爾斯州警察總監拉尼恩證實，案件已列為恐怖主義攻擊，並確認2名嫌犯為父子關係。他表示，警方已於案發後連夜在邦尼里格與坎普西兩處地點執行搜索行動，以蒐集證據、釐清犯案動機，並確認是否還有其他共犯或相關網絡。

▲槍手遭制伏。（圖／翻攝自x）

▲槍手遭制伏。（圖／翻攝自Ｘ）

這起槍擊事件發生時，邦迪海灘聚集大量參與猶太節慶活動的民眾，槍聲突如其來，引發恐慌，許多人倉皇逃離現場。警方隨即封鎖周邊區域，出動大批警力進行搜查與善後處理。

澳洲總理艾班尼斯對事件發表嚴正譴責，形容這是「邪惡的反猶主義行為」，也是「對我們生活方式的攻擊」。他強調，澳洲社會絕不容許仇恨、暴力與恐怖主義存在，政府將全力支持警方調查，並協助傷者救治與受害家庭後續所需。

12/12 全台詐欺最新數據

477 2 5396 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

蕭敬騰岳父過世　Summer哭到視線模糊
古巴對台不友善「我國用龍蝦制裁」！今年進口額狂跌逾7成
SOGO敦化館正式熄燈　數百人送別

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

腹腔有10公斤腫瘤！醫開刀驚見「足月男胎」　41歲女迎來奇蹟寶寶

早上洗澡還是晚上洗澡好？專家給建議：體味不是來自汗水

澳洲槍擊增至12死　「1槍手遭擊斃」無人機拍下交戰警方過程

快訊／澤倫斯基談判前夕表態：烏克蘭已放棄加入北約

澳洲海灘槍擊10死　憤怒民眾「猛踩槍手頭部」大罵：打死他

日本福岡巨蛋附近驚爆砍人案！一對男女緊急送醫　兇嫌逃亡中

快訊／澳洲海灘槍擊10死！2槍手朝人群開槍　路人奪槍畫面曝光

日本八戶港「地面震出巨大裂縫」！癱瘓1/3碼頭　500貨櫃卡住

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

雲林斗南3車撞一團！小貨車「斷頭變形」　2人送醫搶救不治

12強左投陳柏清婉拒經典賽　連動兩次手術全力備戰明年

持刀男追2高中生闖國小校園　高中生嚇打給爸：我剛剛被追殺

雲林斗南2死車禍撞擊瞬間曝！白色休旅迎面猛撞奪命　一度竄火球

合體12強學長黃子鵬競爭與學習　陳柏清認為魔鷹續留台鋼機率增

雪梨海灘猶太節澳洲恐怖攻擊槍擊案紐澳要聞

