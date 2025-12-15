澳洲恐攻案增至16死11命危！　槍手身份曝：爸遭擊斃、兒重傷

▲澳洲雪梨發生恐攻案，死亡人數增至16人。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者張靖榕／綜合報導

澳洲警方今（15日）確認，14日在雪梨知名的邦迪海灘發生、造成至少16人死亡的大規模槍擊事件，已被正式定調為恐怖攻擊。這起事件發生於猶太光明節（Hanukkah）活動期間，開槍嫌犯為一對父子，震驚澳洲社會，也成為近年來最嚴重的槍擊案件之一。此外，目前還有11人命危。

綜合外電報導，新南威爾斯州警方指出，2名槍手分別為24歲的阿克拉姆（Naveed Akram）與其50歲父親，兩人於14日晚間7時前不久，在邦迪海灘朝參與節慶活動的民眾開火，現場一度陷入混亂。警方獲報後迅速趕抵並與嫌犯交火，50歲父親當場遭警方擊斃，24歲的阿克拉姆中彈後被送醫，目前仍在醫院治療，情況危急，並已遭拘留。

警方表示，截至今天清晨，這起槍擊事件已造成16人死亡，另有40人仍在醫院接受治療，其中部分傷勢嚴重，至少11人仍處命危狀態。死者年齡介於10歲至87歲之間，包括一名10歲女童與一名40歲男子，兩人都是在送醫後傷重不治。此外，事件中另有2名員警受傷，目前狀況嚴重但穩定。

新南威爾斯州警察總監拉尼恩證實，案件已列為恐怖主義攻擊，並確認2名嫌犯為父子關係。他表示，警方已於案發後連夜在邦尼里格與坎普西兩處地點執行搜索行動，以蒐集證據、釐清犯案動機，並確認是否還有其他共犯或相關網絡。

▲槍手遭制伏。（圖／翻攝自Ｘ）



這起槍擊事件發生時，邦迪海灘聚集大量參與猶太節慶活動的民眾，槍聲突如其來，引發恐慌，許多人倉皇逃離現場。警方隨即封鎖周邊區域，出動大批警力進行搜查與善後處理。

澳洲總理艾班尼斯對事件發表嚴正譴責，形容這是「邪惡的反猶主義行為」，也是「對我們生活方式的攻擊」。他強調，澳洲社會絕不容許仇恨、暴力與恐怖主義存在，政府將全力支持警方調查，並協助傷者救治與受害家庭後續所需。