社會 社會焦點 保障人權

花蓮警抓車手！監控手狂踩油門「猛撞轎車」釀7傷　撞擊瞬間曝光

記者王兆麟、戴若涵／花蓮報導

花蓮縣警察局鳳林分局日前接獲通報，有民眾遭股票投資群組詐騙，光9到12月就被騙走150萬元。警方趁著被害人與詐團11日下午約定第三次面交時埋伏，一見到車手現身取款，便將人逮捕歸案，而詐團監控手見事跡敗露，火速駕車逃逸，途中與小客車發生碰撞，釀成7人受傷。

花蓮縣警察局鳳林分局7日接獲光復分駐所許姓民眾報案，指其遭股票投資群組詐騙，9-12月間已遭詐150萬元。警方獲報後立即組成專案小組積極查緝，於被害人11日下午在鳳林火車站進行第三次面交時，專案小組於火車站機車棚佈下埋伏，一見到張姓女車手現身取款，便上前將人逮捕歸案，並於現場查扣點鈔機及假投資相關文件。

▲花蓮警方抓車手，監控手猛踩油門落跑撞車，釀成7人受傷。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲花蓮警方抓車手，監控手猛踩油門落跑撞車，釀成7人受傷。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

警方指出，事發當時詐團同夥林姓監控手載著另名林姓共犯一見事跡敗露，當場驚慌失措加速逃逸，並沿大同路由西往東高速行駛，隨後在鳳林鎮中正路二段與大同街口，與沿中正路二段由南向北行駛自小客車發生碰撞，造成含犯嫌在內共7人受傷。

警方立即調度警力趕赴現場，拉起封鎖線並協助救護人員將含2名犯嫌在內共7名傷患迅速送往鳳榮醫院治療，目前傷者皆意識清楚、無生命危險。警方指出，雙方駕駛人均無酒駕情形，交通事故部分依A2類處理；詐欺刑案部分，張姓女車手及2名林姓犯嫌依詐欺等罪嫌報請花蓮地檢署偵辦。

▲花蓮警方抓車手，監控手猛踩油門落跑撞車，釀成7人受傷。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

12/13 全台詐欺最新數據

386 2 3665 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

花蓮詐騙投資群駔

