槍手車內驚見IS旗幟！澳洲30年最嚴重槍擊　政府擬再收緊槍枝法

▲澳洲總理艾班尼斯。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲14日槍擊事件震驚國際社會，總理艾班尼斯（Anthony Albanese）15日提議祭出更嚴格槍枝法規，「（槍枝）許可證不該是永久有效」，將與各州州長商討槍枝管制相關改革。與此同時，當局在槍手父子檔車內發現2面伊斯蘭國（IS）旗幟。

路透、法新社等報導，50歲槍手薩吉德（Sajid Akram）1998年持學生簽證抵澳，自2015年起合法持有槍枝許可證，登記擁有6把武器，儘管警方並未公布關於槍枝的詳細訊息，但依據案發影片，薩吉德與24歲兒子納維德（Naveed Akram）使用步槍及霰彈槍行兇。





▲據信槍手車內有發現2面伊斯蘭國（IS）旗幟。（圖／達志影像／newscom）

警方表示，現階段對兩人背景所知甚少，正在深入調查中。另外澳洲ABC新聞，槍手車內有發現2面伊斯蘭國（IS）旗幟。

艾班尼斯指出，將要求內閣考慮限制槍枝許可證允許持有的武器數量，以及許可證的有效期限，「人可能會在一段時間之內變得激進。許可證不該是永久有效」。

▲澳洲警方守在槍手住處外。（圖／路透）

澳洲是世界上最安全的國家之一，在過去近30年，澳洲被認為擁有世上最嚴格有效的槍械法律。1996年亞瑟港大屠殺（Port Arthur massacre）導致35人喪命後，當時的保守派政府制定嚴格法規，促使槍械數量急遽減少。在一次幾乎前所未有的全國合作中，聯邦政府與各州聯手限制半自動武器，強化持槍許可證條件，要求已獲批准的合法持槍者，提供擁有武器的「真正理由」。

澳洲人對這些改革感到自豪，相信該國相對安全，遠離槍枝暴力與美國頻繁發生的大規模槍擊案，直到14日恐攻動搖這種信心，被迫再度檢討槍械法規的有效性。