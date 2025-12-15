　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

槍手車內驚見IS旗幟！澳洲30年最嚴重槍擊　政府擬再收緊槍枝法

▲▼ 澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）。（圖／路透）

▲澳洲總理艾班尼斯。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲14日槍擊事件震驚國際社會，總理艾班尼斯（Anthony Albanese）15日提議祭出更嚴格槍枝法規，「（槍枝）許可證不該是永久有效」，將與各州州長商討槍枝管制相關改革。與此同時，當局在槍手父子檔車內發現2面伊斯蘭國（IS）旗幟。

路透、法新社等報導，50歲槍手薩吉德（Sajid Akram）1998年持學生簽證抵澳，自2015年起合法持有槍枝許可證，登記擁有6把武器，儘管警方並未公布關於槍枝的詳細訊息，但依據案發影片，薩吉德與24歲兒子納維德（Naveed Akram）使用步槍及霰彈槍行兇。


▲據信槍手車內有發現2面伊斯蘭國（IS）旗幟。（圖／達志影像／newscom）

警方表示，現階段對兩人背景所知甚少，正在深入調查中。另外澳洲ABC新聞，槍手車內有發現2面伊斯蘭國（IS）旗幟。

艾班尼斯指出，將要求內閣考慮限制槍枝許可證允許持有的武器數量，以及許可證的有效期限，「人可能會在一段時間之內變得激進。許可證不該是永久有效」。

▲▼ 澳洲警方守在槍手住處外。（圖／路透）

▲澳洲警方守在槍手住處外。（圖／路透）

澳洲是世界上最安全的國家之一，在過去近30年，澳洲被認為擁有世上最嚴格有效的槍械法律。1996年亞瑟港大屠殺（Port Arthur massacre）導致35人喪命後，當時的保守派政府制定嚴格法規，促使槍械數量急遽減少。在一次幾乎前所未有的全國合作中，聯邦政府與各州聯手限制半自動武器，強化持槍許可證條件，要求已獲批准的合法持槍者，提供擁有武器的「真正理由」。

澳洲人對這些改革感到自豪，相信該國相對安全，遠離槍枝暴力與美國頻繁發生的大規模槍擊案，直到14日恐攻動搖這種信心，被迫再度檢討槍械法規的有效性。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
386 2 3665 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蔣萬安：反對台獨、捍衛主權　支持符合《中華民國憲法》的九二共
「員工這1天排特休」店長回禁休　全場戰翻：會很討人厭
已窮盡憲政救濟可能　卓榮泰三點說明不副署緣由
3600億！考試院長揭財務黑洞：全體納稅人沉重負擔
罕見！詹皇情緒失控大暴走
被柯文哲罵了1年　檢察官首度回應：希望不再有京華城案
10月女嬰死亡　體內驗出多種毒品

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

年收3000萬沒了！　日醫慘淪打工仔「最後悔這件事」

柬國控：泰F-16深入柬境內70km空襲　還派無人機釋放有毒煙霧

iPhone鬧鐘「自動靜音」害慘一票人　內行勸：這功能快關掉

控尹錫悅戒嚴太蠢！金建希痛罵「毀了一切」　知情人士全說了

槍手車內驚見IS旗幟！澳洲30年最嚴重槍擊　政府擬再收緊槍枝法

搭臥鋪火車「40男突闖進車廂」　女嚇逃把自己反鎖廁所求救

快訊／重申台海立場！　日本首相高市早苗：盼對話和平解決

美媒揭台灣參與「夏威夷多國演習」　餐會畫面曝光

水果店老闆「冒死奪槍」封英雄！善款破1660萬　美富豪霸氣豪捐

尹錫悅「終極獨裁」想瘋了！特檢組曝光戒嚴目的　槍殺掃除反對派

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

雲林斗南3車撞一團！小貨車「斷頭變形」　2人送醫搶救不治

12強左投陳柏清婉拒經典賽　連動兩次手術全力備戰明年

年收3000萬沒了！　日醫慘淪打工仔「最後悔這件事」

柬國控：泰F-16深入柬境內70km空襲　還派無人機釋放有毒煙霧

iPhone鬧鐘「自動靜音」害慘一票人　內行勸：這功能快關掉

控尹錫悅戒嚴太蠢！金建希痛罵「毀了一切」　知情人士全說了

槍手車內驚見IS旗幟！澳洲30年最嚴重槍擊　政府擬再收緊槍枝法

搭臥鋪火車「40男突闖進車廂」　女嚇逃把自己反鎖廁所求救

快訊／重申台海立場！　日本首相高市早苗：盼對話和平解決

美媒揭台灣參與「夏威夷多國演習」　餐會畫面曝光

水果店老闆「冒死奪槍」封英雄！善款破1660萬　美富豪霸氣豪捐

尹錫悅「終極獨裁」想瘋了！特檢組曝光戒嚴目的　槍殺掃除反對派

曹格見面會驚見「吳速玲分身」！　粉絲五官神似前妻忍不住多看一眼

第5屆 AI 金融科技創新創意競賽落幕　203隊競逐拚創意

年收3000萬沒了！　日醫慘淪打工仔「最後悔這件事」

住進雙北敲門磚？中山、淡水穩居交易王　專家曝「不敗關鍵」

手搖飲聯名京都潮牌「SOU・SOU」推4款周邊　飲品限時買1送1

演反派竟收死亡威脅！八點檔男星外景「遭民眾飆罵驅離」

蔣萬安：反對台獨、捍衛主權　支持符合《中華民國憲法》的九二共識

不只陪聊！高薪族早就用「AI代理」當分身　Perplexity揭密3種人最依賴它

陸首批L3級智駕車型獲批　南北各一間車企入選...可在北京重慶啟用

全家組全台首個「咖啡渣循環再生大聯盟」　6千噸黑金不必丟了

【徒手奪槍畫面曝】澳洲海灘2槍手朝人群開槍　英勇路人上前壓制

國際熱門新聞

槍聲響起！男「肉身護妻」中彈亡

日本沒貓熊了！東京明年1月「歸還中國」

腹腔有10公斤腫瘤！醫開刀驚見「足月男胎」

澳洲恐攻案增至16死11命危！　槍手身份曝：爸遭擊斃、兒重傷

早上洗澡還是晚上洗澡好？專家給建議

澳洲降半旗！父子稱「去釣魚」竟開槍血洗

澳洲海灘槍擊10死！槍手朝人群開槍

血腥10分鐘時間軸　父子掃射狠奪16命

水果店老闆英勇奪槍　美富豪霸氣出手了

金融市場恐反噬實體經濟！　華爾街罕見示警2026最大風險

澳洲槍擊　民眾猛踩槍手頭部

澤倫斯基：烏克蘭已放棄加入北約

賴清德逼站隊！韓媒：韓陷「台灣有事」危機

即／重申台海立場　日本首相高市早苗發聲了

更多熱門

相關新聞

水果店老闆英勇奪槍　美富豪霸氣出手了

水果店老闆英勇奪槍　美富豪霸氣出手了

澳洲14日猶太節慶活動發生大規模槍擊案，在這場澳洲近30年來最慘烈血案中，43歲水果店老闆阿邁德（Ahmed al Ahmed）不顧自身安危，徒手奪下嫌犯手上的槍。為阿邁德設立募款專頁如今善款已突破80萬澳元（約新台幣1660萬元），美國億萬富豪艾克曼（Bill Ackman）更是豪捐9萬9999澳元（約新台幣208萬元）獎勵他的義舉。

澳洲降半旗！父子稱「去釣魚」竟開槍血洗

澳洲降半旗！父子稱「去釣魚」竟開槍血洗

澳洲槍擊！救生員赤腳狂奔救人

澳洲槍擊！救生員赤腳狂奔救人

槍聲響起！男「肉身護妻」中彈亡

槍聲響起！男「肉身護妻」中彈亡

澳洲邦迪海灘發現2枚土製炸彈！　疑槍手留下

澳洲邦迪海灘發現2枚土製炸彈！　疑槍手留下

關鍵字：

澳洲槍擊槍枝IS總理艾班尼斯紐澳要聞

讀者迴響

熱門新聞

班導公告「0人報名畢旅」　全班改上課！萬人驚呆

他瘋越式洗頭！2週後癢到爆　「通通都黴菌」醫一看傻了

新北人妻推拿遭性侵！夫在外苦等

槍聲響起！男「肉身護妻」中彈亡

古巴對台不友善！我國用龍蝦進口制裁

快訊／好萊塢大導羅伯萊納夫妻遭砍殺雙亡！

今晚再急凍！　下波變天時間曝

「房市骨折」　建設董事長：全世界沒人這樣硬幹

日本沒貓熊了！東京明年1月「歸還中國」

《RM》一次送走2人！韓網反應曝

蕭敬騰岳父林光寧病逝！Summer：我沒有爸爸了

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

吊車大王「豪買千萬休旅車」　VVVIP待遇曝光！

羅志祥驚喜「合體舊愛」太狂！　「性感黑bra看光」狂扭辣爆了

爸50歲就退休「領超過3000萬退休金」！他謝藍白選民

更多

最夯影音

更多
操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！
羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面