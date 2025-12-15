卓榮泰：韓國瑜拒絕總統邀請　關閉合作往前道路

記者陳家祥／台北報導

由於在野黨聯手修改《財劃法》，行政院長卓榮泰今（15日）正式宣布，將依照中華民國《憲法》第37條，決定不予副署本次修法。卓榮泰說，立法院違憲擴權、爭議的法案不斷發生，他多次拜會立法院長韓國瑜、立法院各個黨團，「遺憾的是，韓院長無視憲法，今天拒絕總統的邀請，再一次關閉了討論的大門，關閉了合作往前走的道路」，行政院已窮盡憲政救濟的各項可能，只剩下不副署這一條路。

卓榮泰說，行政院有責任捍衛憲法權力分立原則，憲法規定，由行政院提出預算、立法院議決預算，各司其職，也才能確保政治責任的歸屬。立法院的修法，明顯違反《憲法》第59條、第70條規範，使得115年度就需要增加舉債2646億，大幅增加政府支出，嚴重幾其他重大施政項目，侵犯行政院施政決策、提出預算的權力，違反憲法權力分立原則。

▲行政院長卓榮泰召開「捍衛憲政秩序 行政院記者會」。（圖／記者徐文彬攝）



卓榮泰表示，基於憲法權力制衡的設計，若立法院反對行政院不副署的決定，也可以依照《憲法》賦予立法院的權力，對行政院院長提出不信任投票來制衡。因此，不副署的行為，並非行政權獨大，也絕非獨裁。

卓榮泰說，立法院違憲擴權、爭議的法案不斷發生，他多次拜會立法院長韓國瑜、立法院各個黨團，總統也2次邀集相關院長國政會商，希望促進朝野和諧、社會團結，尋求長治久安之道，「遺憾的是，韓國瑜院長無視憲法，今天拒絕總統的邀請，再一次關閉了討論的大門，關閉了合作往前走的道路」。

卓榮泰指出，這個會期總質詢結束那天，他也再次強調，「共同的合作，才是國人對我們最大的要求。我願意，也期待，我們都能一起以國家為念，以每一位國人為念」。

卓榮泰說，令人遺憾也痛心的是，財劃法的覆議案，立法院不安排行政院去說明，拒絕溝通，直接否決再次討論的機會，而行政院所提出的財劃法修正版本，也完全無法排入審查，「自此，行政院已經窮盡憲政救濟的各項可能，只剩下不副署這一條路」。