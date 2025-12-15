柬國控：泰F-16深入柬境內70km空襲　還派無人機釋放有毒煙霧

▲泰軍F-16戰機15日發動空襲，現場升起濃煙。（圖／翻攝自柬中時報）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國與柬埔寨之間的邊境衝突至今未歇，柬埔寨國防部15日指控，泰軍持續發動攻擊，不但出動F-16戰機空襲卜迭棉芷省，深入柬埔寨境內約70公里，侵害柬埔寨國家主權，甚至還派出無人機釋放大量有毒煙霧。

柬中時報引述柬國防部說法指出，泰軍15日上午9時過後動用無人機發動投彈攻勢，並在上午10時左右出動F-16戰機在邊境地區擴大行動，鎖定暹粒省一處難民營附近投下2枚炸彈。

到了11時28分，泰軍F-16戰機空襲卜迭棉芷省平日柏縣（Preah Netr Preah），投下2枚炸彈。中午12時56分左右，泰軍派出無人機，在菩薩省特莫達地區釋放大量有毒煙霧。

柬埔寨15日最新通報統計數據顯示，泰國的軍事行動至今已造成13名平民死亡、74人受傷，總避難人數增至40萬5758人，人道情勢持續惡化。

星洲網報導，馬來西亞首相安華15日持續呼籲泰柬雙方停止衝突，並稱原定16日舉行的東協（ASEAN）外長會議已應泰柬方面的要求稍作展延。

針對暹羅灣封鎖的情況，安華指出，相關問題仍在協商，「我們還在談判，希望能把事情妥善解決」。此前，泰國下令封鎖暹羅灣，阻斷燃料與軍事物資運往柬埔寨，削弱柬國軍事戰略能力。