澳洲降半旗！父子稱「去釣魚」竟開槍血洗　母堅稱：兒是好孩子

▲澳洲14日發生嚴重槍擊事件。（圖／達志影像／newscom）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲14日發生30年來最嚴重槍擊事件，澳洲總理艾班尼斯15日宣布全國降半旗致哀。這起槍擊事件嫌犯為一對父子檔，50歲父親薩吉德（Sajid Akram）遭擊斃、24歲兒子納維德（Naveed Akram）受傷正在醫院，然而納維德的母親堅稱，兒子是個好孩子，「他不喝酒、不抽菸」；已知這對父子檔在案發前告訴家人，他們要去釣魚。

每日電訊報、澳洲天空新聞等報導，在邦迪海灘槍擊事件發生後，警方突襲搜查這對父子一家的住處，直升機盤旋、數十名警員進行包圍。納維德母親維蕾娜（Verena）透露，最後一次和兒子通電話就是在14日，也就是案發前數小時。

維蕾娜還說，納維德沒有槍，甚至也不會出門，不和朋友往來，不喝酒、不抽菸，也不會去一些不好的地方，平常只是上班、回家、運動，「任何人都會希望有一個像我兒子這樣的兒子⋯⋯他是個好孩子」。

▲▼邦迪海灘散落著當時民眾慌忙逃生所留下的個人物品。（圖／達志影像／美聯社）



報導稱，納維德是一名砌磚工人，但在公司倒閉之後，近期數周一直在找工作。維蕾娜透露，納維德在學生時期有許多朋友，但他並不擅長社交，更喜歡釣魚、潛水和游泳。

只不過這對父子14日晚間卻是持槍朝人群開槍，奪走15條人命、數十人受傷，最終薩吉德遭警擊斃，讓這起事件死亡人數增至16人。警方表示，安全機構對納維德早有掌握，且薩吉德擁有持槍許可證，名下登記6把槍，其中4把槍在案發現場找到，其他則是在家中搜出。

不過新南威爾斯州警察局長蘭尼恩（Mal Lanyon）表示，薩吉德擁有槍枝許可證已約10年，現階段並無任何跡象顯示14日槍擊事件為預謀犯案。