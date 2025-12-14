澳洲海灘槍擊10死　憤怒民眾「猛踩槍手頭部」大罵：打死他

Un tirador ha matado a varias personas durante una celebración judía en Bondi Beach, Australia. Al menos hay 10 fallecidos y un centenar de heridos.

A la derecha el rostro de uno de los terroristas.

Tiene pinta de no comer jamón. pic.twitter.com/ORhTnFzcIU — Capitán General de los Tercios (@capTercio) December 14, 2025

記者趙蔡州／綜合報導

澳洲雪梨邦迪海灘（Bondi Beach）14日驚傳數十聲槍響，多人中彈，造成至少10人死亡、13人受傷。網路上曝光的畫面顯示，除了有英勇的正義哥衝上前奪槍外，當2名槍手被警方制伏壓制在地上時，有憤怒的民眾衝上前朝槍手的頭部猛踩，不過立刻被旁邊的員警阻止。

▲槍手被警方壓地制服，憤怒哥衝上前猛踩頭並大罵「打死他」。（圖／翻攝自x）

綜合外媒報導，事件發生時，有許多正在現場觀光的民眾中彈，多人倒地，有的人身上染血，現場一片混亂，醫護人員獲報後趕抵現場進行治療，混亂持續了十多分鐘，直到槍手被警方制伏。澳洲警方證實，事件已造成10人死亡，死者包含一名槍手，另有13人受傷，包含2名員警。

網路上曝光的畫面可以看見，槍手在街道上開槍時，有一名身穿白衣的正義哥趁隙從後方突襲，猛撲過去跟槍手扭打在一起，幾秒鐘後成功奪槍，將槍手逼退。另一支影片則顯示，2名槍手被警方制伏壓制在地上時，有一名憤怒的民眾衝上前猛踩槍手的頭部，還大罵「打死他」（F**king bash him），不過隨即被旁邊的員警阻止，示意槍手已經中彈。