25屆聯合國氣候大會　智利總統：西班牙提議接手原訂日期舉辦

▲西班牙總理桑傑士提議接手主辦COP25。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

智利總統皮涅拉（Sebastian Pinera）於當地時間30日宣布停辦APEC峰會及聯合國氣候變遷大會（COP25）；到了31日，他指出西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez），已提出接手主辦COP25。

智利因為地鐵尖峰時段票價調漲3.3％，引爆壓抑已久的人民上街示威抗議，經過一週和平示威後，在10月18日演變成軍警民衝突的暴力事件。

▲智利總統皮涅在國內遭受強大民意反對。（圖／翻攝自臉書）

皮涅拉因下令8000人軍隊進入首都聖地牙哥鎮壓，進一步激怒群眾，導致多處地鐵站遭到縱火、軍隊實彈開槍等衝突。智利政府30日公布的資料顯示，至少20人在抗議活動中喪命，傷者則為473名公民以及745名警察，54人控訴被捕後遭受虐待，18人遭性侵。

至今仍未平息的動亂使得皮涅拉在30日公開宣布，停辦APEC峰會及COP25。相較於更令人矚目的APEC峰會新地點的著落，COP25已經有進一步消息；根據《氣候之家》（Climate Home News）網站報導，皮涅拉31日向外界證實桑傑士已經提議於原訂日期─12月2日至13日，接手主辦COP25。