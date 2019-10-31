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台中噁狼師「肖想親子丼」！咖啡摻藥性侵國中女　還逼她媽拍100張裸照

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圖、文／鏡週刊

台中市一名林姓國中社團指導老師和丁姓男網友合夥，以15歲少女密談師生戀的把柄，威脅少女交出30張裸照，得逞後，又拿著少女裸照要脅少女媽媽交出100張裸照，「否則就到論壇散佈妳女兒裸照」，林男接著又趁社團參訪大學之際，對少女下藥性侵得逞。更可惡的是，檢警接獲少女母親報案後，發現加上少女共有4名女學生遭受狼師毒手。

林男利用他在國中擔任社團指導老師的機會，開始將狼爪伸向女學生。2016年12月間，林男因幫一名15歲女學生處理電腦問題，從女學生口中知道她的臉書帳號密碼，之後又聽說該女學生偷偷和另一名男老師談師生戀。

林男抓到女學生把柄後，竟和交換A片認識的丁姓網友聯手，先由林男申請臉書分身帳號，然後登入女學生帳號，將他的分身帳號加入好友。接著再由丁男再透過該分身帳號，傳訊息威脅女學生，「如果不交出30張裸照，我就將妳和XX老師的交往的事情公諸於世」。

女學生因涉世未深，恐懼之際不知道該向誰求救，因此被迫聽從指示，拍下胸部、下體私處等照片傳送給該分身帳號。林男和丁男見女學生貌美如花，竟又將色心動到她母親身上，又傳訊息威脅女學生母親：「如果不交出100張裸照，就將妳女兒裸照散佈出去」。

但女學生母親沒有理會，林男因要脅失敗，心生不滿，竟到知名成人論壇上傳女學生的裸照，供網友觀看。之後也沒有就此罷手，2017年9月間，林男利用社團到外地參訪的機會，在咖啡中摻入迷藥「祕密花園」，拿給女學生喝。

女學生喝下去後不久，就感覺到頭暈，林男佯稱將女學生送醫為由，開車將女學生載去汽車旅館開房間，接著要求失去自主意識的女學生脫掉衣物，並口交、性交得逞，而且林男還用手機拍照留存。


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