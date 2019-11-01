伊拉克總理：若在憲法框架下找到替代人選　「願辭職下台」

▲伊拉克總理馬赫迪（Adil Abdul-Mahdi）表示，如果在憲法框架之下找到替代人選，願辭職下台。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

伊拉克總統薩利赫（Barham Salih）於10月31日表示，總理馬赫迪（Adil Abdul-Mahdi）已經同意辭職下台，前提是各政黨必須在憲法範圍之內，找到一致同意的替代人選。據了解，國內百姓不滿高失業率、官員腐敗、基礎設施低落，10月1日爆發抗議，延燒至今。

▲伊拉克總統薩利赫（Barham Salih）在全國演講中宣布這一個消息。（圖／路透）

薩利赫在全國演講中提到，總理馬赫迪已經「準備下台。但是有一個條件，各政黨必須在憲法框架之下達成協議，找到替代的人選，避免出現真空。」

根據《庫德斯坦 24》（Kurdistan 24），薩利赫強調，他在這段期間持續與不同政黨、集團、當局與學者專家協調，希望透過法律與憲法的改革，維護伊拉克的穩定與安全，「情況不能如此繼續下去，我們需要一個巨大的改變。」

據了解，什葉派（Shia Islam）領袖與政治家薩德爾（Muqtada al-Sadr）對總理提出不信任案投票，他30日呼籲各政黨一起支持、推動。

▲伊拉克百姓10月1日發起反政府示威。（圖／路透）

綜合外媒報導，伊拉克民眾不滿政府腐敗、水電等基本設施品質低落、居高不下的失業率，10月1日爆發示威。他們指出，伊斯蘭國（IS）於2年前就被擊敗，但政府官員依然繼續貪汙、內鬥，根本無法改善人民生活。政府為了控制局面，實施宵禁，管制網路。根據CNN，超過200名示威者死亡，上千人受傷。

▲伊拉克百姓不滿官員貪污、高失業率等問題，發起示威。（圖／路透）



《路透社》報導，首都巴格達（Baghdad）於30日爆發新一波的抗議，來自不同地區、不同宗派的百姓組織起來示威，活動到了傍晚開始出現暴力衝突，群眾試圖進入戒備森嚴的行政中心綠區（Green Zone），接近美國與其他國家大使館、議會大樓等建築物。

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