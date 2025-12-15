　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

腹腔有10公斤腫瘤！醫開刀驚見「足月男胎」　41歲女迎來奇蹟寶寶

蘇茲‧羅培茲在罹患22磅卵巢囊腫情況下誕下一名健康男嬰，堪稱醫學奇蹟。（圖／Cedars-Sinai）

▲蘇茲‧羅培茲在罹患10公斤卵巢囊腫情況下，誕下一名健康男嬰，堪稱醫學奇蹟。（圖／Cedars-Sinai）

圖文／CTWANT

美國加州一名41歲護士蘇茲羅培茲（Suze Lopez）日前在罹患重達22磅（約10公斤）卵巢囊腫的情況下發現懷孕，經診斷後更確定為罕見的腹腔異位妊娠。在這個幾乎不可能的醫學情境中，她最終順利誕下一名健康男嬰，堪稱「現代奇蹟」。

根據美國洛杉磯塞達斯-西奈醫學中心（Cedars-Sinai Medical Center）與《ABC新聞》報導，蘇茲原本準備接受手術切除多年來不斷增生的卵巢囊腫，術前例行驗孕竟顯示陽性，讓她難以置信。身為緊急醫療室護士的她坦言，長期以來受到卵巢疾病困擾，原以為是誤判或腫瘤導致的假陽性反應。但當她將消息告訴丈夫安德魯（Andrew Lopez）後不久，腹部劇痛隨即發作，被緊急送往洛杉磯Cedars-Sinai醫院。

負責接案的產科主任歐茲梅克醫師（Dr. John Ozimek）表示，影像掃描顯示蘇茲的子宮完全是空的，胎兒實際上位於腹腔內，緊鄰著重達10公斤的囊腫，「胎兒的頭靠在脾臟下方、臀部則貼近子宮」，他說，「在我職業生涯中從未見過這樣的案例」。

整起醫療團隊動員多達30位專家，包括高危妊娠科醫師、婦癌外科、麻醉師與NICU（新生兒加護）團隊共同應對。協同醫師曼努爾（Dr. Michael Manuel）將囊腫移位後，歐茲梅克團隊迅速完成剖腹接生。但蘇茲隨即出現嚴重出血，麻醉師桑契斯醫師（Dr. Michael Sanchez）緊急啟動高流量輸血裝置，總計輸入11袋血液才穩定情況。

新生兒命名為Ryu Lopez，出生時重約8磅，經短暫使用呼吸器後即恢復自主呼吸。新生兒科醫師黛雅妮姆（Dr. Sara Dayanim）表示，Ryu在短短兩週內就達成所有健康指標，「他打破所有預期」。

蘇茲術後轉往NICU與寶寶相聚，期間全力投入康復。她特別感謝護理師卡門查維茲（Carmen Chavez）全程陪伴，「她是我的守護天使，不但協助醫師說明病情，還陪我向女兒解釋這段特殊經歷。」

丈夫安德魯也動容表示：「Ryu與蘇茲是我生命中的奇蹟，我們所有的禱告都得到了回應。」蘇茲則說：「我每天都當成上帝給我的禮物，不再浪費每一分一秒。這個孩子是為了向世界證明，上帝與奇蹟真的存在。」

醫學上，腹腔妊娠屬於罕見且高風險的異位妊娠，其胎兒通常無法存活至足月，對孕婦本身也構成極大威脅。根據《美國醫學會雜誌》資料，破裂型異位妊娠佔懷孕相關死亡的2.7%。在極少數情況下，腹腔妊娠可維持至胎兒成形，但風險極高，須由跨專科團隊全程監控處置。

蘇茲康復後與丈夫及女兒團聚，表示每天都是上帝給的禮物。（圖／翻攝自X，@abc7newsbayarea）

▲蘇茲康復後與丈夫及女兒團聚，表示每天都是上帝給的禮物。（圖／翻攝自X，@abc7newsbayarea）

延伸閱讀
17歲少年長青春痘自行買藥治療　皮膚好了「乳房Cup也升級」
戀愛不能談錢？檸檬魚太貴惹怒男友　請客變買單風波網炸鍋
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
477 2 5396 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蕭敬騰岳父過世　Summer哭到視線模糊
古巴對台不友善「我國用龍蝦制裁」！今年進口額狂跌逾7成
SOGO敦化館正式熄燈　數百人送別

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

腹腔有10公斤腫瘤！醫開刀驚見「足月男胎」　41歲女迎來奇蹟寶寶

早上洗澡還是晚上洗澡好？專家給建議：體味不是來自汗水

澳洲槍擊增至12死　「1槍手遭擊斃」無人機拍下交戰警方過程

快訊／澤倫斯基談判前夕表態：烏克蘭已放棄加入北約

澳洲海灘槍擊10死　憤怒民眾「猛踩槍手頭部」大罵：打死他

日本福岡巨蛋附近驚爆砍人案！一對男女緊急送醫　兇嫌逃亡中

快訊／澳洲海灘槍擊10死！2槍手朝人群開槍　路人奪槍畫面曝光

日本八戶港「地面震出巨大裂縫」！癱瘓1/3碼頭　500貨櫃卡住

賴清德逼迫選邊站！南韓陷「台灣有事」危機　韓媒：20年來沒意見

17歲少女「打卡拍照」失足跌落30m深懸崖！　頭部重創當場身亡

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

雲林斗南3車撞一團！小貨車「斷頭變形」　2人送醫搶救不治

12強左投陳柏清婉拒經典賽　連動兩次手術全力備戰明年

持刀男追2高中生闖國小校園　高中生嚇打給爸：我剛剛被追殺

雲林斗南2死車禍撞擊瞬間曝！白色休旅迎面猛撞奪命　一度竄火球

合體12強學長黃子鵬競爭與學習　陳柏清認為魔鷹續留台鋼機率增

腹腔有10公斤腫瘤！醫開刀驚見「足月男胎」　41歲女迎來奇蹟寶寶

早上洗澡還是晚上洗澡好？專家給建議：體味不是來自汗水

澳洲槍擊增至12死　「1槍手遭擊斃」無人機拍下交戰警方過程

快訊／澤倫斯基談判前夕表態：烏克蘭已放棄加入北約

澳洲海灘槍擊10死　憤怒民眾「猛踩槍手頭部」大罵：打死他

日本福岡巨蛋附近驚爆砍人案！一對男女緊急送醫　兇嫌逃亡中

快訊／澳洲海灘槍擊10死！2槍手朝人群開槍　路人奪槍畫面曝光

日本八戶港「地面震出巨大裂縫」！癱瘓1/3碼頭　500貨櫃卡住

賴清德逼迫選邊站！南韓陷「台灣有事」危機　韓媒：20年來沒意見

17歲少女「打卡拍照」失足跌落30m深懸崖！　頭部重創當場身亡

反年改賴政府弄到三輸　醫曝失敗3原因：帶頭浪費錢卻要人民省錢

豆包手機「侵入式操作」遭全境封殺　自動下單強到微信、支付寶都怕

41天標到2億！「台南軍火幫」再遭點名　凌濤怒轟綠營系統介入

腹腔有10公斤腫瘤！醫開刀驚見「足月男胎」　41歲女迎來奇蹟寶寶

彰化縣2地區明將「停水23小時」　影響8.1萬戶

冷熱交替10℃以上！苗栗現9.6℃　一張圖看未來一周4波變天

早上洗澡還是晚上洗澡好？專家給建議：體味不是來自汗水

仁愛路電梯女工人21樓「開口墜地」慘死　市府調查出爐勒令停工

黃國昌會面柯文哲聊2026選戰布局　曝藍白合最新進展

金管會年底清庫存！中信銀挨罰200萬　元大人壽、2券商也中箭

【凌晨大火】新莊民宅惡火！16歲少女受困客廳喪命

國際熱門新聞

賴清德逼站隊！韓媒：韓陷「台灣有事」危機

澤倫斯基：烏克蘭已放棄加入北約

澳洲槍擊　民眾猛踩槍手頭部

澳洲槍擊增至12死　1槍手遭擊斃

澳洲海灘槍擊10死！槍手朝人群開槍

早上洗澡還是晚上洗澡好？專家給建議

暴肥金正恩恐突暴斃　憂「核武按鈕」誰接手

日本八戶港「地面震出裂縫」！碼頭1/3癱瘓

快訊／雪梨海灘驚傳槍擊

她參加婚禮穿這樣！新娘1句網怒喊：快絕交

共機「如槍抵太陽穴」　自衛隊：美軍早就反擊

日本福岡巨蛋砍人案　一對男女緊急送醫

腹腔有10公斤腫瘤！醫開刀驚見「足月男胎」

17歲少女打卡拍照！跌落30m深懸崖身亡　

更多熱門

相關新聞

鮭魚便當「魚片拇指大」！他開吃20分鐘傻了：白飯不夠

鮭魚便當「魚片拇指大」！他開吃20分鐘傻了：白飯不夠

日本秋田縣在地名物便當「ぼだっこ飯」近日在社群平台掀起話題。一名網友分享自己品嘗該便當的過程與結果，該款便當的配菜只有一小塊鮭魚，目測僅約拇指大小，其他全是白飯，和普通便當差異甚大。相關貼文在 X（前Twitter）上累計接近1500萬次瀏覽、約10萬個讚，引發熱烈討論。

她靠「這1物」3分鐘搶到金唱片門票！工程師認證

她靠「這1物」3分鐘搶到金唱片門票！工程師認證

尪年收300萬！全職主婦突得知1事急找工作

尪年收300萬！全職主婦突得知1事急找工作

研究：臭屁「1關鍵成分」可降低阿茲海默症風險

研究：臭屁「1關鍵成分」可降低阿茲海默症風險

飲食「1習慣」可延緩老化！讓大腦變年輕

飲食「1習慣」可延緩老化！讓大腦變年輕

關鍵字：

Suze Lopez腫瘤　周刊王

讀者迴響

熱門新聞

他瘋越式洗頭！2週後癢到爆　「通通都黴菌」醫一看傻了

新北人妻看診遭性侵！老公在外苦等

蕭敬騰岳父林光寧病逝！Summer：我沒有爸爸了

羅志祥驚喜「合體舊愛」太狂！　「性感黑bra看光」狂扭辣爆了

美股科技股崩盤警訊　台灣AI供應鏈恐迎震撼教育

16歲愛女命喪火窟…保全爸上大夜逃死劫

移工帶國中妹回宿舍3P　挨告下場曝

共艦喊「中國台灣飛機」！無線電突傳1句...網全嗨翻

古巴對台不友善！我國用龍蝦進口制裁

台北急凍達標冷氣團　6縣市低溫警報

陸學者：統一後5到10年讓台北達二線城市水準

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

16歲少女葬身火窟　校長嘆她人緣很好

張藝興道歉！EXO見面會前5小時缺席親揭原因

鮭魚便當「魚片拇指大」！他開吃20分鐘傻了：白飯不夠

更多

最夯影音

更多
操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！
羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面